Düzce’de, otel inşaatında 3 gencin cesedi bulundu. Gençlerin yaslandıkları duvarın çökmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten bodruma düşerek öldükleri tahmin edilirken, soruşturma kapsamında cinayet ihtimali de değerlendiriliyor.

3 gencin yaslandıkları duvarın çökmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten bodruma düşerek öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre bugün öğle saatlerinde, Kültür Mahallesi'nde bulunan bir otel inşaatının bodrum katında 3 gencin cesedini görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri inşaatta incelemede bulunurken, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer de olay yerine geldi.

Gençlerden 2'sinin Aziziye Mahallesi, 1'inin ise Bahçeköy'de oturduğu, kendilerinden iki gündür haber alınamadığı kaydedildi. 3 gencin, binada izolasyon tuğlaları ile örülü duvara yaslandıkları, bu sırada duvarın çökmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten bodrum kata düştükleri tahmin ediliyor.

Ölen gençlerin kimlikleri belirlenmeye çalışırlırken, cesetleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesetlerin kimlikleri belirlendi

İnşaatta cesetleri bulunan 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Cesetlerin 19 yaşındaki Bayram Öztürk, 26 yaşındaki Umut Uğur ve 34 yaşındaki Turan Gürbüz'e ait olduğu öğrenildi. Bayram Öztürk'ün Bahçeköy'de, Umut Uğur ve Turan Gürbüz'ün ise Aziziye Mahallesi'nde yaşadıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz soruşturma yapmadan bir açıklamada bulunmanın doğru olmayacağını belirterek, incelemelerin tamamlanmasının ardından gerekli bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Olay yerinde toplanan madde bağımlısı bazı gençler, "Neden bize yardımcı olmuyorsunuz" diye konuşurken, yaşanan arbede sırasında gözaltına alındılar. Cesetler cenaze aracına taşınırken bir kişi ise, "Bunlar düşmedi, düşürüldüler" diye bağırınca polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.