Otegi: 'Mücadeleye devam'



Yasaklanan Bask partisinin eski lideri Arnaldo Otegi tahliye edildikten sonra geldiği San Sebastian’da on binlerce taraftarı tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Ortegi halka hitaben yaptığı konuşmada, “Bu ülkenin özgürlüğü için mücadele ediyoruz ve sonuna kadar da edeceğiz”, dedi.

San Sebastian velodromundaki karşılama töreninde İspanya ve Fransa’da tutuklu bulunan 400 dolayındaki yer altı örgütü ETA üyesinin serbest bırakılmasının talep edildiği afişler taşındı.

15 yıl hapse mahkûm edilen Arnaldo Otegi 6,5 yıl yattıktan sonra tahliye edildi. Otegi yasaklanıp lağvedilen Batasuna Partisi’ni yeniden kurmaya teşebbüs suçundan mahkûm edilmişti.

Kendini ETA’nın siyasi kolu sayan Batasuna (Birlik) kanlı bağımsızlık mücadelesini kınamadığı ve ETA ile olan bağlarını koparmadığı için 2003 yılında yargılanarak cezaevine kapatılmıştı. ETA gibi Batasuna da Bask bölgesinin bağımsızlığa kavuşmasını istiyor.

19 yaşındayken yer altı örgütüne katılan Otegi, silahların bırakılmasını talep eden ilk ETA üyelerinden biriydi. 2006 ve 2007 yıllarında ETA ile İspanya hükümeti arasında yapılan barış görüşmelerinde önemli rol oynamıştı.

2011 yılında silahlı mücadeleye son verdiğini duyuran Bask örgütü kendini feshetmediği gibi silahlarını da teslim etmemişti. ETA yaklaşık 40 yıl boyunca Bask bölgesinin İspanya ve Fransa’dan bağımsızlığını kazanabilmesi için şiddete başvurup saldırılar düzenlemiş, çatışma ve bombalı saldırılarda en az 820 kişi canını kaybetmişti.