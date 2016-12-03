T24 LogoT24 Logo
Dünya

Öteberi fanzinden destek çağrısı

Bu kapsamda Öteberi, metin yazan ya da karikatür çizenlerin işlerine sayfalarını açıyor

03 Aralık 2016 00:57

Yeni sayısının hazırlıklarını sürdüren Öteberi, fanzine metin ya da karikatür göndermek isteyenlere yönelik çağrı yaptı.

İstanbul Üniversitesi'nden dört öğrenci tarafından hazırlanan Öteberi'nin ilk sayısı Şubat 2016'da yayınlandı. Şimdiye kadar beş sayı çıkaran Öteberi, mizahi bir tarzda yayın hayatıını sürdürüyor ancak edebi ya da siyasi metinlere de sayfalarında yer veriyor, katkı sunan isimlerin karikatürlerini yayınlıyor.

Öteberi'ye bugüne dek Mine G. Kırıkkanat, Ümit Alan, Benan Aka, Beritan Canözer, Haydar Işık, Kemal Ayça ve Göksenin Tuncalı gibi isimler yazı ve karikatürleriyle destek verdi.

 

Yeni sayı hazırlanıyor

 

Öteberi fanzin, yeni, altıncı sayısının hazırlıklarına da başladı. Bu kapsamda Öteberi, metin yazan ya da karikatür çizenlerin işlerine sayfalarını açıyor.

Öteberi, gönderilecek işlerde mizahi tarzdaki metinler ile rock ve blues kültürüne dair yazıları önceleyecek ama metin gönderimi bağlamında konu kısıtlaması yok. Çizimler için de herhangi bir sınırlama yapılmış değil.

Öteberi'yle iletişim; sosyal medya hesapları, fanzinin web sitesi 'oteberifanzin.wordpress.com' ya da 'oteberifanzin@gmail.com' üzerinden kurulabilir.     

 

 

ETİKETLER

öteberifanzinistanbul üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24