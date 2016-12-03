Öteberi fanzinden destek çağrısı

Yeni sayısının hazırlıklarını sürdüren Öteberi, fanzine metin ya da karikatür göndermek isteyenlere yönelik çağrı yaptı.

İstanbul Üniversitesi'nden dört öğrenci tarafından hazırlanan Öteberi'nin ilk sayısı Şubat 2016'da yayınlandı. Şimdiye kadar beş sayı çıkaran Öteberi, mizahi bir tarzda yayın hayatıını sürdürüyor ancak edebi ya da siyasi metinlere de sayfalarında yer veriyor, katkı sunan isimlerin karikatürlerini yayınlıyor.

Öteberi'ye bugüne dek Mine G. Kırıkkanat, Ümit Alan, Benan Aka, Beritan Canözer, Haydar Işık, Kemal Ayça ve Göksenin Tuncalı gibi isimler yazı ve karikatürleriyle destek verdi.

Yeni sayı hazırlanıyor

Öteberi fanzin, yeni, altıncı sayısının hazırlıklarına da başladı. Bu kapsamda Öteberi, metin yazan ya da karikatür çizenlerin işlerine sayfalarını açıyor.

Öteberi, gönderilecek işlerde mizahi tarzdaki metinler ile rock ve blues kültürüne dair yazıları önceleyecek ama metin gönderimi bağlamında konu kısıtlaması yok. Çizimler için de herhangi bir sınırlama yapılmış değil.

Öteberi'yle iletişim; sosyal medya hesapları, fanzinin web sitesi 'oteberifanzin.wordpress.com' ya da 'oteberifanzin@gmail.com' üzerinden kurulabilir.