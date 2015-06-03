Ötanazi talebi AİHM'nin gündeminde



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cuma günü Fransa'da uzun süredir komada olan Vincent Lambert'in ölüm yardımı alıp alamayacağına karar verecek. 39 yaşındaki Lambert 2008 yılında geçirdiği motosiklet kazasından bu yana komada.

Fransa'da en yüksek merci olan Anayasa Konseyi, geçen yıl haziran ayında doktorların hastanın suni beslenmesine son verilmesi yönündeki kararını onayladı. Bunun üzerine Lambert'in anne-babası, erkek kardeşi ve üvey kız kardeşi ise bu karara karşı çıkarak durumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı.

Lambert'in annesi, bu kararı 'gizli bir ötanazi' diye nitelendirerek, 'Vincent ömrünün sonuna gelmedi, sadece sakat kaldı' açıklaması yaptı. Lambert'in eşi ve beş kardeşi ve bir yeğeni ise Lambert'in suni yollardan beslenmesine son verilmesini talep ediyor. Lambert'in yeğeni, 'Asla bu böyle bir durumda yaşamak istemezdi' dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aileyi bu konuda haklı bulursa, o zaman Fransa'nın, Lambert'in suni yollardan beslenmesine son verilmesi yönündeki kararını gözden geçirmesi gerekiyor. Ancak Lambert'in ailesi, mahkemenin kararı ne yönde olursa olsun, Fransa'da hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladılar.

Lambert'in durumu Fransa'da ölüm yardımıyla ilgili tartışmaları alevlendirdi. Fransa Ulusal Meclisi mart ayında iyileşemeyecek durumda olan hastaların belirli durumlarda ölüm yardımı alabilmesini öngören yasada değişiklik yapmıştı. Katolik, Protestan kiliseleri ile Yahudi ve Müslüman cemaatleri, bu gelişmeye sert biçimde tepki göstermişti.