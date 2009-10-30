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Yaşam

Ötanazi iddiasına ilişkin 13 kişi sorguda

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi hastası genç bir kadının ''yakınlarınca ötanazi yapıldı" iddiasına ilişkin 13 kişinin sorgulanıy

30 Ekim 2009 02:00

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi hastası genç bir kadının ''yakınlarınca solunum cihazının fişinin çekilmesi sonucu öldüğü'' iddiasına ilişkin 13 kişinin emniyette ifadelerine başvuruluyor.

Aile hastane basıp kızlarına ötanazi yaptı

22 yaşındaki Meryem Topçu'nun hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bir hastane çalışanı ve güvenlik görevlisi ile Topçu'nun yakınlarından 11 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, 8'i kadın 13 kişinin olayla ilgili ifadelerine başvuruyor.

Bu arada, hastanenin yoğun bakım servisinde görevli doktor ve hemşirelerin de ifadelerine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne davet edildiği öğrenildi.

Sağlık Müdürlüğü'nün açıklaması

Öte yandan, İstanbul Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisi'nde 23 Ekimden beri ''akut lokoz'' teşhisiyle yatmakta olan 22 yaşındaki bayan hastanın durumunun kötüleşmesi üzerine bugün saat 01.00 sıralarında Acil Dahiliye Servisi'ne yatırıldığı belirtildi.

Hastanın saat 07.55'te kalbinin ve solunumunun durması üzerine acil canlandırma müdahalesi yapıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan müdahalelere cevap veren hastanın suni solunum cihazına bağlanarak Acil Dahiliye Gözlem Ünitesi'ne alındığı aktarıldı.

Açıklamada, saat 15.20'de hastanın bağlı olduğu suni solunum cihazının tüpünün çıkmış olduğunun ve hastanın hayatını kaybettiğinin görüldüğü ifade edilerek, yapılan kontrollerde ölümün şüpheli bulunması üzerine konunun emniyete ve savcılığa bildirildiği belirtildi.

Sağlık Müdürlüğünün açıklamasında, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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