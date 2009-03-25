Ota alerjisi olan at

Bir atın en önemli besin kaynağı ota alerjisi olursa, ne olur? İngiltere'de görülen olayda, at sahibi özel yöntemler geliştirmek zorunda kaldı.



İngiltere'de, Pandora adındaki atın sıradışı olmasının nedeni, en önemli besin maddesine yani ota olan olan alerjisi...



İlk başta olayı fark edemeyen Pandora'nun sahibi Emily Pearce hayvanın midesinde yığılma olduğunu görmüş ve birşeylerin ters gittiğini anlamış:

"Gövdesi şişmeye başladı, bende sinek ısırığı oabileceğini düşündüm, krem gibi şeyler sürdüm ama değişen birşey olmadı daha da kötüye gitti, derken ne olduğunu anlamak için kan testi yaptık otlara alerjisi olduğunu öğrendik."



Pandora, alerjisi olmasına rağmen pancar, soya yağı ve anti histaminik tabletlerin desteğiyle az da olsa ot yiyebiliyor. Yaz sıcaklarında dışarı çıkartılmayan Pandora'ya günün öğle saatlerinde binebilmek de mümkün olmuyor.

