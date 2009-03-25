T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ota alerjisi olan at

Bir atın en önemli besin kaynağı ota alerjisi olursa, ne olur? İngiltere'de görülen olayda, at sahibi özel yöntemler geliştirmek zorunda kaldı.

25 Mart 2009 02:00

Bir atın en önemli besin kaynağı ota alerjisi olursa, ne olur? İngiltere'de görülen olayda, at sahibi özel yöntemler geliştirmek zorunda kaldı. 
 
İngiltere'de, Pandora adındaki atın sıradışı olmasının nedeni, en önemli besin maddesine yani ota olan olan alerjisi...

İlk başta olayı fark edemeyen Pandora'nun sahibi Emily Pearce hayvanın midesinde yığılma olduğunu görmüş ve birşeylerin ters gittiğini anlamış:
"Gövdesi şişmeye başladı, bende sinek ısırığı oabileceğini düşündüm, krem gibi şeyler sürdüm ama değişen birşey olmadı daha da kötüye gitti, derken ne olduğunu anlamak için kan testi yaptık otlara alerjisi olduğunu öğrendik."

Pandora, alerjisi olmasına rağmen pancar, soya yağı ve anti histaminik tabletlerin desteğiyle az da olsa ot yiyebiliyor. Yaz sıcaklarında dışarı çıkartılmayan Pandora'ya günün öğle saatlerinde binebilmek de mümkün olmuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24