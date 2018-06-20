T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ot toplarken kalp krizi geçirdi, cesedi saatler sonra bulundu

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da yöreye özgü yemeklerde kullanılan çaşır otu toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mehmet Aktaş'ın (72) cansız bedeni, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda bulundu

20 Haziran 2018 16:23

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da yöreye özgü yemeklerde kullanılan çaşır otu toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mehmet Aktaş\'ın (72) cansız bedeni, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda bulundu.
Erzurum\'da yaşayan 6 çocuk babası Mehmet Aktaş, önceki gün sabah saatlerinde yöreye özgü yemeklerde kullanılan çaşır otu toplamak için Palandöken Dağı\'na çıktı. Öğlene doğru telefonla oğlunu arayan Mehmet Aktaş, \"Kendimi iyi hissetmiyorum. İlacımı içtim ama durumum iyi değil\" dedikten sonra telefonu kapandı. Telefonu çekmeyen babalarına ulaşamayan çocukları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bölgede Aktaş\'ı arama çalışması başlatıldı. Gece geç saatlerde deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki bölgede Aktaş hareketsiz halde bulundu. Ekipler, Aktaş\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Mehmet Aktaş\'ın cenazesi, bugün öğlende kılınan namazın ardından Palandöken ilçesindeki Dutçu Mahallesinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hümeyra PARDELİERZURUM DHA ERZURUMMehmet AktaşAFADErzurumPalandöken DağıMehmet Aktaş"KendimiTelefonuJandarmaAktaşGeceEkipler AktaşKalpPalandökenDutçu MahallesindeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24