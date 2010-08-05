-ÖSYS'DE TERCİH İÇİN YARIN SON GÜN ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Üniversite tercihi yapan adayların tercih formunu teslim etme süresi yarın sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, formları internetten veya başvuru merkezleri aracılığıyla ÖSYM'ye gönderebiliyor. Tercih formlarının yarına kadar teslim edilmesi isteniyor. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak gönderecek adaylar, T.C. Kimlik numarası ve ÖSYS şifresi ile ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yapabilecek. Bu yöntemler dışında posta, fax, elektronik posta gibi yollarla tercih bildiriminde bulunulamayacak. Tercihini başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adayların tercih işlemini yaptıracağı başvuru merkezinden randevu alması gerekiyor. Randevu, kılavuzun edinildiği gün, aday ya da bir yakını tarafından alınabileceği gibi daha sonraki bir gün de alınabilecek. Bu adaylar tercih hizmeti olarak 3 TL ödeyecek. İnternet kullanımında deneyimli olmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini başvuru merkezi aracılığıyla yapmaları daha yararlı olacak. Tercihlerini internet üzerinden aday tarafından gönderilmesi durumunda yapılabilecek yanlışların sorumluluğu adaya ait olacak. Adaylar, geçen seneden farklı olarak 30 yükseköğretim programını tercih edebilecek. LYS veya YGS yerleştirme puanlarına göre tercih yaparken adayların, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının, kendi alanına uygun bir programı tercih ettiğinde 0.15, kendi alanının dışındaki bir programı tercih ettiğinde 0.12 katsayısı ile çarpılacağını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Adayın, 30 tercih hakkının tamamını kullanması gerekmiyor. Adaylar sadece 1 tercih yapabilecekleri gibi, 30 tercih hakkını da kullanabilecek. Adaylar, yaptıkları tercihleri tercih süresinin bitimi olan 6 Ağustos 2010 tarihine kadar değiştirebilecek. İster okuldan, ister internetten bireysel başvuruda bulunmuş olsun her adayın internet üzerinden tercihlerinin sıralamasını değiştirme hakkı bulunuyor. Engelli adaylara da ''engelleri yüzünden başarılı olamayacakları yükseköğretim programlarını tercih etmemeleri'' uyarısı yapılıyor. ÖSYM, tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra yerleştirme sonuçlarını 20 Ağustos dolaylarında açıklamayı planlıyor.