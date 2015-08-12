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ÖSYS'de ek yerleştirme başvuru ve kayıt tarihleri açıklandı

Adaylar, 2015-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini 17-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapacak

12 Ağustos 2015 16:51

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 2015-ÖSYS ek yerleştirme başvuru ve kayıt tarihlerini açıkladı.

Yasin Kılıç'ın Zaman'da yer alan haberine göre, konu hakkında yapılan yazılı duyuruya göre; 2015-2016 öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan ve yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına, 2015-ÖSYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2015-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini 17-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapacak. Ek yerleştirme neticesinde bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıtları ise 31 Ağustos – 04 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak.

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