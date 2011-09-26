-ÖSYS'de ek yerleştirme ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Yükseköğretim programlarının kontenjanlarına 2011-ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) sonuçlarına göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ek yerleştirme yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2011-2012 öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan, yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan ve 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandıktan sonra açılan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına 2011-ÖSYS sonuçlarına göre ek yerleştirme yapılacağı bildirildi. Adayların, 2011-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, 3-6 Ekim tarihleri arasında başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet üzerinden bireysel olarak yapmaları gerektiği belirtilen açıklamada, 2011-ÖSYS merkezi ilk yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm ortaöğretim okulu müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi yöneticiliklerinin, ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapacakları, başvuru süresinin kesinlikle uzatılmayacağı kaydedildi. Adayların, tercihlerini başvuru merkezi aracılığıyla yaptıklarında 3 TL tutarındaki hizmet ücreti dışında başka bir ücret ödemeyecekleri ifade edilen açıklamada, posta ile merkeze gönderilen tercih formlarının işleme alınmayacağı vurgulandı. Açıklamada, şunlara dikkat çekildi: ''2011-ÖSYS ek Yerleştirme kurallarına ilişkin bilgiler, 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alacaktır. Ek yerleştirme için başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, 2011-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile Tercih Formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. 2011-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu 29 Eylül 2011 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz adaylara ön bilgi amacıyla yayımlanacaktır. Tercih işlemlerinin başlayacağı 3 Ekim 2011 tarihine kadar zorunlu hallerde Kılavuzda değişiklik yapılabilecektir. Adayların tercihlerini yapmadan önce 3 Ekim 2011 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden güncellenerek yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Kılavuz basılı olarak dağıtılmayacağından adayların ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri yararlarına olacaktır.'' Ek yerleştirme işlemlerinin, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılacağı da bildirildi.