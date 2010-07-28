-ÖSYS TERCİH SÜRESİ İÇİN CUMA SON GÜN ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Üniversite tercihi yapan adayların tercih formunu teslim etme süresi 6 Ağustos 2010 Cuma günü sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, formları internetten veya başvuru merkezleri aracılığıyla ÖSYM'ye gönderebiliyor. Tercih formları 6 Ağustosa kadar teslim edilebilecek. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak gönderecek adaylar, T.C. Kimlik numarası ve ÖSYS şifresi ile ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yapabilecek. Bu yöntemler dışında posta, fax, elektronik posta gibi yollarla tercih bildiriminde bulunulamayacak. Tercihini başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adayların tercih işlemini yaptıracağı başvuru merkezinden randevu alması gerekiyor. R İnternet kullanımında deneyimli olmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini başvuru merkezi aracılığıyla yapmaları daha yararlı olacak. Tercihlerini internet üzerinden aday tarafından gönderilmesi durumunda yapılabilecek yanlışların sorumluluğu adaya ait olacak. -ÖĞRENCİLER 30 TERCİH YAPABİLECEK- Adaylar, geçen seneden farklı olarak 30 yükseköğretim programını tercih edebilecek. LYS veya YGS yerleştirme puanlarına göre tercih yaparken adayların, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının, kendi alanına uygun bir programı tercih ettiğinde 0.15, kendi alanının dışındaki bir programı tercih ettiğinde 0.12 katsayısı ile çarpılacağını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Adayların yapacağı 30 tercihin baştan birkaç tanesini ''puanım yeterli olmayabilir'' endişesine kapılmadan, sadece ilgilerini ve en çok istedikleri programları göz önünde bulundurarak belirlemeleri, kazansa bile kaydolmayı istemediği bir programı tercih etmemesi öneriliyor. Aday, ne olursa olsun bir programa yerleşmek istiyorsa tercihlerine, girebileceğini tahmin ettiği programları da eklemesi tavsiye ediliyor. -TERCİHLER DEĞİŞTİRİLEMEYECEK- Tercih işlemi gerçekleştirildikten sonra tercihlerde ve tercihlerin sıralamasında herhangi bir değişiklik yapılmasının kesinlikle mümkün olmayacağı için adayların tercihlerini yaparken dikkatli olmaları gerekiyor. ÖSYM, tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra yerleştirme sonuçlarını 20 Ağustos dolaylarında açıklamayı planlıyor.