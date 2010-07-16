-''ÖSYS KONTENJAN KILAVUZU'' YARIN İNTERNETTE ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Üniversite tercihi yapacak adayların yararlanacağı ''2010 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'' yarından itibaren ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar kılavuzu, 3 lira karşılığında başvuru merkezlerinden edinebilecek. Kılavuzda adayların tercih işlemlerine ilişkin bilgiler ile yükseköğretim programlarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Kılavuz tercih formuyla başvuru merkezi olarak belirlenen lise müdürlüklerinden, ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinden ve ÖSYM bürolarından alınabilecek. Kılavuzun dağıtımı, 19 Temmuz 2010 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Temmuz 2010 tarihine kadar tamamlanacak. 2010-YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 140 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y/LYS puanlarını da göz önünde tutarak, kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini başvuru merkezlerinden veya internet ortamından yapacak. Sadece sınavsız geçiş için başvuranlarla 2010-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha fazla puan alamayanlardan sınavsız geçiş hakkına sahip adaylar da tercih bildirimini aynı yöntemle gerçekleştirecek. Tercih işlemleri internet veya başvuru merkezinden randevu alma yoluyla yapılabilecek. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak gönderecek adaylar, T.C. Kimlik numarası ve ÖSYS şifresi ile ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yapabilecek. Bu yöntemler dışında posta, fax, elektronik posta gibi yollarla tercih bildiriminde bulunulamayacak. Tercihini başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adayların tercih işlemini yaptıracağı başvuru merkezinden randevu alması gerekiyor. Randevu, kılavuzun edinildiği gün, aday ya da bir yakını tarafından alınabileceği gibi daha sonraki bir gün de alınabilecek. Bu adaylar tercih hizmeti olarak 3 TL ödeyecek. İnternet kullanımında deneyimli olmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini başvuru merkezi aracılığıyla yapmaları daha yararlı olacak. Tercihlerini internet üzerinden aday tarafından gönderilmesi durumunda yapılabilecek yanlışların sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih işlemleri 26 Temmuz-6 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. -ÖĞRENCİLER 30 TERCİH YAPABİLECEK- Adaylar, geçen seneden farklı olarak 30 yükseköğretim programını tercih edebilecek. LYS veya YGS yerleştirme puanlarına göre tercih yaparken adayların, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının, kendi alanına uygun bir programı tercih ettiğinde 0.15, kendi alanının dışındaki bir programı tercih ettiğinde 0.12 katsayısı ile çarpılacağını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Kılavuzdaki Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'teki programlar arasından tercih yapılabilecek. Tablo 3A ve Tablo 3B genellikle ön lisans programlarından, Tablo 4 ise lisans programlarından oluşuyor. Adayların Tablo 3A'daki programlar için önceliğin sınavsız geçiş hakkı olanlara verildiğini unutmaması isteniyor. Adayların yapacağı 30 tercihin baştan birkaç tanesini ''puanım yeterli olmayabilir'' endişesine kapılmadan, sadece ilgilerini ve en çok istedikleri programları göz önünde bulundurarak belirlemeleri, kazansa bile kaydolmayı istemediği bir programı tercih etmemesi öneriliyor. Aday, ne olursa olsun bir programa yerleşmek istiyorsa tercihlerine, girebileceğini tahmin ettiği programları da eklemesi tavsiye ediliyor. Adayın, 30 tercih hakkının tamamını kullanması gerekmiyor. Adaylar sadece 1 tercih yapabilecekleri gibi, 30 tercih hakkını da kullanabilecek. -TERCİHLER DEĞİŞTİRİLEMEYECEK- Adayların tercih yaparken özellikle dikkat etmeleri gereken bazı konular da bulunuyor. Adayların, tercih ettikleri programların karşısında belirtilen ''bakınız'' uyarısında gösterilen ve o programa giriş için aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarının kontrol etmeleri gerekiyor. Adaylar ayrıca, tercih ettikleri programların kodlarını doğru yazmaları konusunda da uyarılıyor. Tercihlerini yaparken adayların, Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te verilen yükseköğretim programlarının başarı sıralarına göre sıralamaları şartı bulunmuyor. Tercih işlemi gerçekleştirildikten sonra tercihlerde ve tercihlerin sıralamasında herhangi bir değişiklik yapılmasının kesinlikle mümkün olmayacağı için adayların tercihlerini yaparken dikkatli olmaları gerekiyor. Engelli adaylara da ''engelleri yüzünden başarılı olamayacakları yükseköğretim programlarını tercih etmemeleri'' uyarısı yapılıyor. -OKUL BİRİNCİLERİ- 2009-2010 öğretim yılında okul birincisi olanlar için ayrılan kontenjanlar, Tablo 3B ve Tablo 4'ün 6 numaralı sütununda gösteriliyor. Bir programın öngördüğü okul türü, yaş, cinsiyet, sağlık gibi tüm koşullar okul birincileri için de aynen geçerli tutuluyor. YGS veya LYS'de başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanları göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlı olduğundan, tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilecek. Okul birincilerinin kendilerine tanınan bu olanaktan yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarının göz önünde tutarak, dengeli bir şekilde yapmaları gerekiyor. -YERLEŞTİRME PUANLARI VE TERCİH- YGS puanlarından 140'ın altında olanlar için yerleştirme puanı (Y-YGS); LYS puanlarından 180'in altında olanlar için de ilgili Y-LYS puanı hesaplanmayacak. YGS'de 140 ve üzeri puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarını, açıköğretim ön lisans programları ile açıköğretim lisans programlarını tercih edebilecek. YGS'de de 180 ve üzeri puan alanlar ise hem yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekiyor. LYS'de ise 180 ve üzeri puan alanlar LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler. LYS'de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece meslek yüksekokulu, ön lisans programları, açıköğretim programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının tercih etme hakkı bulunuyor. Bu adaylar, LYS puanı ile öğrenci alan lisans programların tercih edemeyecek. ÖSYM, tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra yerleştirme sonuçlarını 20 Ağustos dolaylarında açıklamayı planlıyor.