-''ÖSYS KILAVUZU''NA İPTAL DAVASI ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), ÖSYS Kılavuzu'ndaki ''Teknoloji Fakültelerine ilişkin duyuruların yer aldığı bölümlerin'' iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a dava açtı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı yazılı açıklamada, LYS sonuçlarına göre mühendislik fakültelerini tercih edecek öğrencilerin kendi aralarında eşitsiz bir uygulamaya maruz bırakıldığını ileri sürdü. Soğancı, fen bilimleri alanından mezun olan öğrencilerin mühendislik bölümü tercihinde dezavantajlı duruma düşürüldüğünü kaydetti. Teknoloji fakülteleri konusuna değinen Soğancı, birlik olarak, Afyon Kocatepe, Fırat, Gazi, Karabük, Marmara, Sakarya ve Süleyman Demirel üniversitelerinde mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin ismi değiştirilerek kurulan teknoloji fakültelerinden oluşturulan mühendislik bölümlerine öğrenci alımına ilişkin duyurulara, YÖK'ün bu konuyla ilgili kararına ve tüm bu işlerin dayanağı olan Bakanlar Kurulu kararına karşı ayrı ayrı 7 dava açıldığını belirtti. 13 Kasım 2010'da Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, çeşitli üniversitelerde kurulu bulunan mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin kapatılarak, yerlerine ''Teknoloji Fakültesi'' adıyla yeni fakülteler kurulduğunu anımsatan Soğancı, ''Ancak kararda hangi bölümlerin kurulacağına dair herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Bu bölümlerin hangileri olduğunu tercih kılavuzu ile öğrenmiş bulunuyoruz'' dedi. Kılavuzda bu fakültelere öğrenci alımına ilişkin yer verilen bilgilere değinen Soğancı, kılavuzdaki tüm koşulların yasalara aykırı olduğunu ve evrensel bir meslek olan mühendislik için ülkeden ülkeye değişemeyecek kriterleri göz ardı ettiğini savundu. Yapılan uygulamayla aynı üniversitede iki ayrı fakültede iki ayrı puan türü uygulanarak eşitlik ilkesinin zedelendiğini öne süren Soğancı, şunları kaydetti: ''Mühendislik fakülteleri ile teknoloji fakültelerinde farklı nitelikte öğretim yapılmak suretiyle aynı hak ve yetkilere sahip olacak şekilde mühendis unvanlı öğrenciler yetiştirilecek olması, Yükseköğretim Yasası'ndaki 'Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim-öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim-öğretimde birlik ilkesi sağlanır' hükmüne de aykırıdır. TMMOB, mühendislik bölümlerini tercih edecek öğrencilerin daha sonra mağdur olmalarını engellemek için tercih kılavuzundaki teknoloji fakültelerine ilişkin duyuruların yer aldığı bölümlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvurmuştur. Özellikle mühendislik bölümlerini tercih edecek öğrencilerin mağdur eden tercih kılavuzunun yenilenmesini, öğrencilere ek süre tanınmasını, yayınlanacak yeni tercih kılavuzunda da teknoloji fakülteleriyle yaratılan karmaşaya son verilmesini talep ediyoruz.''