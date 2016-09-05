ÖSYS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı, kayıtlar ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan LYS sınavı sonrası herhangi bir programa yerleşemeyen öğrencilerin geçtiğimiz günlerde yaptığı Ek Yerleştirme tercihlerinin sonuçları bugün açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 6-9 Eylül 2016 tarihleri arasında yapabilecekler.

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Kontenjanların çoğu boş kaldı

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans ve önlisans programlarında birçok kontenjan boş kaldı. Toplam 58 bin 614 kişilik boş kontenjanın büyük bir çoğunluğunu ise 30 bin 370 gibi bir sayı ile önlisans porgramları oluşturdu. Lisans programlarındaki boşluk ise 28 bin 244 olarak açıklandı.

Açıköğretim programlarında ise boş kalan kontenjan sayısı 8 bin 857 olarak açıklandı.

Lisans programlarında 43 bin 540 kişilik kontenjanın 15 bin 296'sı dolarken, önlisans programlarında 93 bin 750 kişilik kontenjanın 63 bin 380'i doluluk gösterdi. Açıköğretim programlarında ise bu sayı, 49 bin 578 kişilik kontenjanda 40 bin 721 gibi bir rakamla ifade edildi.

Kayıtlar 6-7 Eylül'de

2016-2017 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 6-9 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

E-Kayıt yok

Tüm devlet üniversiteleri ile isteyen vakıf üniversiteleri bu yıl yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için e-kayıt yani elektronik kayıt uygulaması yaptı. Ancak ek yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleşenler için e-kayıt uygulaması olmayacak.