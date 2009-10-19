ÖSYS ek yerleştirme kayıtları başladı

2009 ÖSYS yükseköğretim programlarına ek yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıtlar bugün başladı.



ÖSS ek yerleştirme sonuçlarına göre örgün yükseköğretim programlarına 57 bin 619 kişi yerleşmeye hak kazanmıştı.



Anadolu Ajasnı'nın haberine göre 2009-2010 akademik yılında ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bütün üniversitelerde bugünden itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.



Kayıt süresi içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedecek.



Kayıt hakkı kazanan adayların, mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesini, 1987 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesini, son altı ay içinde, ''Önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş'' fotoğrafı, katkı payının ödenmesi ile ilgili belgeyi ve kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeleri hazır bulundurması gerekiyor.



Adaylar kayıt için bizzat başvuracaklar. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Belgelerin eksik olması durumunda kayıt yapılmayacak. Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek.



Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programlarını kazanan adayların ise kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekiyor.

