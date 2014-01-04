ÖSYS başvuruları hafta sonu da yapılabilecek



ÖSYM Başkanı Ali Demir, üniversite sınavlarına başvuracak adayların sorun yaşamamaları için hafta sonları başvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin açık olacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Demir, Yardımcısı Ercan Öztemel ile Beypazarı'nda sınav başvuru merkezleri, sınav koordinatörlükleri ve salonlarını denetledi. Başkan Demir, sınav yapılacak okulları tek tek gezerek, ilgililerden bilgi aldı. Sınav başvurularını alan liseleri de ziyaret eden Demir, öğrenciler ve diğer görevlilerle de görüşerek talep ve beklentilerini dinlendi.

Demir, denetimlerin sonrasında yaptığı açıklamada, ÖSYS müracaatlarının 2 Ocak'ta başladığını ve 15 Ocak'ta biteceğini anımsattı.

Adayların başvurularını kolay, rahat ve doğru gerçekleştirmeleri için her türlü önlemleri aldıklarını ifade eden Demir, bunların yanında yetkililerin her gün rastgele seçtikleri başvuru merkezlerini arayarak sorun olup olmadığını kontrol ettiklerini anlattı.

Bu kapsamda sınav merkezleri ve başvuru merkezlerinin de denetlendiğini ifade eden Demir, bu yıl başvuru merkezleri arasına yenilerini eklediklerini belirtti.

Geçen yıl yapılan denetimler ve anketler doğrultusunda başvuru yönetim sistemini ve aday işlemleri sürecini yenilediklerini kaydeden Demir, "Şu an itibarıyla 52 bini aşan bir aday kaydımız söz konusu. Bu geçen seneyle mukayese ettiğimizde, iyi bir rakam. Adayların daha rahat başvurularını yapabilmeleri için liselerimiz ve sınav koordinatörlüklerimiz olmak üzere yaklaşık 8 bin başvuru merkezimiz var. Yine de hizmeti artırmak adına biz gerek bu hafta sonu gerek gelecek hafta sonu başvuru merkezlerimiz ve sınav koordinatörlüklerimizin açık olmasını istedik. Arkadaşlarımız hafta sonu da hizmet verecekler " dedi.

'Saatte 200 bin başvuru alabilecek kapasitemiz var'

Adayların başvurularını son güne bırakma alışkanlıkları bulunduğunu ifade eden Demir, "Ben tekrar tüm adaylara son güne bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Ne kadar erken yaptırabilirlerse o kadar iyi olur" diye konuştu.

Zaman zaman gerek sosyal medyada gerekse medyada yanlış bilgilendirmeler çıkabildiğini belirten Demir, "Böyle şeylere asla itibar edilmemeli. Tamamen ÖSYM'nin internet sitesindeki duyurular takip edilmeli. Tüm bilişim sistemini yeniliyoruz. Bunlardan bir tanesi de aday işlemleri sistemi, dediğimiz başvuruları aldığımız, adayların sonuçlarını açıkladığımız sistem. Gerek donanım olarak gerekse yazılım olarak, yeniledik güncelledik. Şu anda sistemimize güvenimiz son derece yüksek. Saatte 200 binden daha fazla adayın aynı anda başvurusunu alabiliriz" ifadelerini kullandı.