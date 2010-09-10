-ÖSYM'Yİ YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - YÖK'ün, KPSS ile ilgili iddialar gündeme gelmeden önce hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) sunduğu kanun taslağında, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler öngörülüyor. Taslakta, sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve sınav güvenliğinin sağlanması, sınavlarda görev alacak kişilerin uyması gereken kuralların yönetmelikle düzenlenmesi ve görevli kişilerin ÖSYM'nin belirlediği kurallara titizlikle uyması hükmü yer alıyor. Kurallara uygun davranmadığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerince cezalandırılmaları için soruşturma yürütülmesi kuralı getiriliyor. Soru hazırlanmasından sınavın son aşamasına kadar görev alanlar, belirlenecek kurallara titizlikle uymakla yükümlü tutulurken, kuralara uymayanların TCK'ya göre cezalandırılması isteniyor. Taslak, isteyenin istediği zaman bilgisayar ortamında sınava girebilmesine olanak sağlayacak TOEFL benzeri sınav gibi uygulamaların da önünü açıyor. -ÖSYM YÖNETİM KURULU NASIL OLUŞACAK?- - ÖSYM Başkanlığının yönetimi ve yönetim kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan ÖSYM Başkanı, YÖK Başkanı tarafından profesör unvanına sahip üniversite öğretim üyeleri arasından 3 yıllığına atanır. (Mevcut durumda ÖSYM Başkanı'nın profesör olma şartı yok ve başkan 6 ay için atanıyor.) ÖSYM Başkanı da Yönetim Kurulu üyelerinden birini ÖSYM Başkan Yardımcısı olarak görevlendirir. Merkezin karar organı olan Yönetim Kurulu, ÖSYM Başkanı dahil 7 kişiden oluşur. - Yönetim Kurulu'nun başkan dışındaki üyeleri, Devlet Personel Başkanlığından daire başkanı veya üstü görevde çalışan 1, YÖK'te daire başkanı veya üstü görevde çalışan 1, MEB'den ölçme ve sınav konularında uzman daire başkanı veya üstü görevlerde çalışan 1; ÖSYM Başkanı'nın önerdiği, üniversitelerde merkezin görev alanına giren konularda görev yapan 6 aday arasından YÖK Genel Kurulu tarafından seçilen 3 öğretim üyesinden oluşur. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Başkan ve Başkan Yardımcısı dışındaki üyelerin asli görevleri devam eder. Yönetim Kurulu ÖSYM Başkanı'nın çağrısı ve oluşturduğu gündemle en az 5 üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkan'ın oyu yönünde karar alınır.