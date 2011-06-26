ÖSYM’ye göre Galata Kulesi Üsküdar’da

T24 - LYS’de Edebiyat bölümünde yer alan bir soruda, tarihi Galata Kulesi’nin Üsküdar’da olduğu ifadesi yer aldı.





ÖSYM tarafından dün gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı’nda Edebiyat bölümünde üniversite adaylarına yöneltilen bir soru “yanlış tarih bilgisi içeriğiyle” dikkati çekti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; testteki 7. soruda İstanbul’un Galata semtindeki Galata Kulesi’nin Üsküdar’ın Doğancılar semtinde bulunduğunun yazılması dikkati çekti.

Soruda, “1349’da (Cenevizliler) tarafından yapılan, sonraki yıllarda da birçok kez onarılan (Galata Kulesi), İstanbul’daki görülmeye değer yerlerden biridir. Üsküdar’ın (Doğancılar Semti’ndeki) bu yapı (17.yy.da) (Hezarfen Ahmet Çelebi’nin) takma kanatlarla uçmasından sonra da birçok uçma denemesine tanık olmuştur” denildi.

Parçada 1’den 5’e kadar sıralanan sözlerin hangisinde yazım yanlışı olduğu soruldu. Yazım yanlışının doğru yanıtının “Doğancılar Semti’ndeki” ifadesi olarak C şıkkı şeklinde verildi. Yanıta göre, semt sözcüğünün küçük harfle yazılması gerekiyor.

Üsküdar’da bulunduğu belirtilen Galata Kulesi 528 yılında Galata semtinde inşaa edildi.

4. Murat döneminde Hezarfen Ahmet Çelebi, tahtadan yaptırdığı kanatları sırtına takarak 1638’de Galata Kulesi’nden Doğancılar’a uçmuştu.





