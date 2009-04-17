'ÖSYM'nin hedefi ders bilgisi ölçmek olacak'

Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 2010'dan itibaren uygulanacak sınav sistemine ilişkin hedeflerinin, üniversite adaylarının ders düzeyinde bilgilerini ölçmek olduğunu bildirdi.



Yarımağan, İstanbul Arel Üniversitesi'nde "Yeni Sınav Sistemi" konulu seminer verdi.



Üniversiteye giriş sınavının geçmişi hakkında bilgi veren Yarımağan, 1974'ten beri yapılan üniversiteye giriş sınavının 1981'den itibaren iki aşamalı olarak gerçekleştirildiğini, bu sistemin 18 yıl kullanıldıktan sonra 1999'da değiştirildiğini anlattı.



Sistemin tekrar tek aşamalı sınava dönüştürülme nedeninin, iki sınavla elde edilen sonucun tek sınavla da elde edilebileceği düşüncesi olduğunu dile getiren Yarımağan, 1999'dan itibaren uygulanan yeni sınav sisteminin çok olumsuz bir yönüyle karşılaşıldığını, öğrencilerin bu sınav sistemi nedeniyle 9'uncu sınıftan sonra derslere ilgi göstermemeye başladığını ve bunun sonucu üniversiteye yetersiz bilgiyle geldiklerini aktardı.



Yarımağan, 2006'da uygulanmaya başlanan sınav sisteminin de bazı puan türlerinin 120, bazılarının ise 180 soruyu cevaplamayı gerektirmesi nedeniyle olumsuzluk yarattığını ve öğrencilerin bu sistemde bir sınavda 15'e yakın dersle ilgili sorulara cevap vermek zorunda kaldıklarını belirtti.



2010 yılından itibaren uygulanacak sınav sistemine ilişkin hedeflerinin, üniversite adaylarının ders düzeyinde bilgilerini ölçmek olduğunu vurgulayan Yarımağan, "Bu sistemde öğrenci pek çok soru türünü çözmek zorunda olduğu için süre ayarlama problemi oluyordu. Yeni sınav sisteminde öğrenciye testi verip süreyi kısıtlayacağız. Tek oturumda 10-15 ders yerine sınırlı sayıda dersle ilgili bilgisini ölçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca açık uçlu soruların da sorulabileceği bir sistem oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.



Yeni sistemin, 2006'dan itibaren uygulanmaya başlanan sınav sisteminin iki aşamalı hali olacağını anlatan Yarımağan, "2010'dan itibaren iki aşamalı bir sınav sistemi uygulayacağız. Birinci aşama, 'Yüksek Öğretim Giriş Sınavı (YDS)' adını alacak ve ÖSS'nin benzeri olacak. İkinci aşamaya ise 'Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)' adını vereceğiz" dedi.



Yarımağan, yeni sistemin ikinci sınavında sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarının öğrencilerin tercihli olarak cevaplayacağı 5 adet test sonucu hesaplanacağını, LYS-1 sınavında matematik ve geometri, LYS-2 sınavında fizik, kimya, biyoloji, LYS-3 sınavında Türk dili, edebiyat, coğrafya, LYS-4 sınavında sosyal bilimler ve LYS-5 sınavında yabancı dil sorularının yer alacağını anlattı.



YDS sınavında başarılı olan öğrencilere LYS'de hangi sınavlara girmek istediklerinin sorulacağını belirten Yarımağan, "Adayların büyük çoğunluğu bu sınavlardan 2'sine girmekle yetinecek. Ama isteyen öğrenciler 5 sınava da girebilecek" dedi.



