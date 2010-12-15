-ÖSYM'NİN GÜVENLİK AĞINA BİLİŞİM PERSONELİ ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Bilgi İşlem Müdürlüğünde çalıştırmak üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, sözleşmeli bilişim personeli alacak. ÖSYM, Bilgi İşlem Müdürlüğünde, 1 bilişim yöneticisi, 1 sistem ve veri tabanı yöneticisi ve 2 yazılım mühendisi olmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel görevlendirecek. Başvurular, 20-31 Aralık arasında kuruma şahsen veya postayla yapılabilecek. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda istenen şartların yanı sıra, fakültelerin dört yıllık bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübesi bulunması, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları ve güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmeleri isteniyor. Alınacak personelin, yapacağı işle ilgili teknik bilgisinin ayrıntılı olarak sıralayan ÖSYM, personelin ''ağ ve data güvenliği ile ilgili tedbirleri alması, kripto algoritmaları ve diğer yöntemleri kullanarak verinin ve gerekirse ağın güvenliğini sağlaması'' koşulunu getirdi. Adaylarda ayrıca 2010 KPSSP3 puanı ile yabancı dil bilmesi koşulu aranıyor. Başvurusu uygun bulunan adaylar ÖSYM tarafından sözlü sınava alınacak. Adaylara, sınavda ''Bilgi Güvenliği, Proje Yönetimi, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Takım Çalışması, Bilgisayar Ağları'' ve diğer bazı konularda sorular yöneltilecek. Görevlendirilecek bilişim yöneticisine brüt 5 bin 534 TL, sistem ve veritabanı yöneticisi ile yazılım mühendislerine de brüt 4 bin 150 TL ücret ödenecek.