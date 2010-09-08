ÖSYM'nin bu yıl yapacağı sınavlar

T24 - ÖSYM'nin bu yıl yapacağı 12 sınav arasında tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların girdiği Tıpta Usmanlık Sınavı (TUS) ve önlisans/ortaöğretim mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dışında yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ile lisans üstü eğitim alacakların girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yer alıyor.





ÖSYM, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS ile ilgili iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, merkezde Test Hazırlama Birimininde yer alan bilgisayar makineleri ile imajlarının incelenmek üzere aldığını bildirmişti.





Bu yılın sonuna kadar yapılması planlanan 12 sınavın sorularının gizliliğinin kalmadığı vurgulanarak, bu sınavların daha önce duyurulan tarihlerde yapılmayacağı belirtilmişti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Kasım ayında yapılacak sınavların tarihinin değişmeyebileceğini ifade ederek, tarihi değişmeyen sınavların olabileceğini, ancak TUS, KPSS ve ÜDS'nin kesinlikle erteleneceğini söylemişti.





Buna göre, 18-19 Eylül'de yapılması planlanan TUS, 26 Eylül'de yapılması planlanan önlisans/ortaöğretim düzeyindeki KPSS, 3 Ekim'de yapılması planlanan ÜDS, 7 Kasım'da yapılması planlanan KPDS ve 21 Kasım'da yapılması planlanan ALES ÖSYM'nin belirleyeceği tarihlerde yapılacak ve bu tarihler kamuoyu ile paylaşılacak.





Bu sene içinde yapılacak sınavlar arasında ise Maliye Bakanlığı İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Uzmanlık Dernekleri Yeterlik Sınavları, Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı, Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Yarışma Sınavı, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yarışma Sınavı da yer alıyor.



