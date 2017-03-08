ÖSYM'den YGS'ye girecek adaylara uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YGS'ye (yüksek öğretime geçiş sınavı) girecek olan yüz binlerce öğrenciye geçici kimlik kartı ve sınav salonlarından olunması gereken saat konusunda son uyarısını yaptı.

Bu sene ilk defa uygulanacak olan saat uygulamasına göre, 12 Mart Pazar günü saat 10:00'da gerçekleşecek YGS sınav salonlarında, 09:45'ten sonra gelen adaylar alınmayacak. Öte yandan YGS sınav giriş belgelerinin sınava girmeden önce resmi site üzerinden mutlaka çıktısının alınması gerekiyor.

ÖSYM tarafından belirlenen YGS'de dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar şöyle:

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ÖSYM’den konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar düzenlenecek olan Geçici Kimlik Belgesinin kapsamı genişletilmiş olup daha önce 15 gün süreyle geçerli olacağı duyurulan belgenin, kişinin kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olması sağlanmış ve YGS’ye girecek olan 1998-1999-2000 yılı doğumlu öğrencilerin kimlik kartlarının ”öncelikli “olarak basımı için gerekli sistemsel düzenlemeler yapılmıştır. 2017-YGS adayları, güncel fotoğraflı ve soğuk damgalı mevcut Nüfus Cüzdanları/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi” ile sınava girebileceklerdir.

"12 Mart 2017 tarihinde saat 10.00'da uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

YGS stresini halay çekerek attılar: