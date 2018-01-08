ÖSYM'den yeni düzenleme: Sınava giren adaylar ev anahtarı, otobüs kartı gibi eşyaları yanına alabilecek

ÖSYM, yeni başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile birlikte kurumun işleyişi ve kamuoyundaki algısını olumlu yönde etkileyecek önemli bazı çalışmalar yapacağını duyurdu. 2018'e yönelik düzenlemeye göre bugüne kadar sınava girerken adayların yanında getirdiği su şişesi dışındaki hiçbir eşyayı sınav binalarına almayan ÖSYM, yeni dönemde aday için hayati öneme sahip ev anahtarı, otobüs kartı gibi eşyaları yanına almasına izin verecek.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Bu kapsamda ÖSYM Yönetim Kurulu’nda görev yapmış ve ölçme ve değerlendirme süreçleri ile deneyimi bulunan öğretim üyelerinin katkılarını almak üzere bir çalışma grubu oluşturan ÖSYM, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, dünyadaki iyi uygulamaların adaptasyonu ile ilgili öneriler geliştirmeye hazırlanıyor. Bu çalışmalar, öncelikle mevcut sınav süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile sorun alanlarına yeni çözümler üretmek çerçevesinde olaca.



Aynı zamanda ÖSYM, yeni dönemde yaptığı tüm sınavlarla ilgili önemli bir istatistiki çalışma yapmayı da gündemine aldı. Buna göre yaptığı sınavlarla ilgili analizler yayımlayacak ÖSYM, hem sınavlarla hem de adaylarla ilgili istatistiki verileri önceki yıllarla kıyaslamalı olarak raporlayacak. Bu raporlar daha sonra yayımlanacak. ÖSYM, Türkiye’nin uluslararası düzeyde geçerli sayılacak TOEFL, IELTS gibi bir dil sınavı yapması için de hazırlıkları başlattı.

Anahtar ve karta izin



ÖSYM’nin 2018 yılı için başlattığı en önemli çalışma ise kurumun yaptığı tüm sınavlarda uyguladığı bazı katı kurallarda esnemeye gidilmesine yönelik düzenleme oldu. Bugüne kadar sınava girerken adayların yanında getirdiği su şişesi dışındaki hiçbir eşyayı sınav binalarına almayan ÖSYM, yeni dönemde aday için hayati öneme sahip ev anahtarı, otobüs kartı gibi eşyaları yanına almasına izin verecek.



MEB-üniversiteişbirliği



Çalışma grubunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Yıldız yer alıyor.