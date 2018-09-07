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Eğitim

ÖSYM'den YDS adaylarına saat uyarısı

9 Eylül Pazar günü uygulanacak 2018-YDS sonbahar dönemi adayları saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak

07 Eylül 2018 20:43

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 9 Eylül Pazar yapılacak 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS) sonbahar dönemi adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Twitter üzerinden yapılan duyuruyla, 9 Eylül Pazar günü uygulanacak 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

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