-ÖSYM'den Van'da sınava girecek adaylara kolaylık ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, 20 Kasım'da yapılacak Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ile 27 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) Van'da girecek adayların sınav merkezini değiştirebileceğini bildirdi. 2011-KPDS Sonbahar Dönemi Sınavı, 20 Kasım 2011 Pazar günü; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoşa'da yapılacak. 2011-KPDS Sonbahar Dönemi sınavına girmek üzere Sınava Giriş Belgesi edinen adaylardan, Van merkezde sınava girmek istemeyenler, belirtilen sınav merkezlerinden birisini seçerek adı, soyadı, TC kimlik numarası ile seçtiği sınav merkezi bilgisini 14 Kasım 2011 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar ''2011-kpds@osym.gov.tr'' adresine bildirmeleri gerekiyor. Bildirmeyen adaylar ise Van merkezde sınava girecek. Van merkezdeki tüm adaylar yenilenmiş Sınava Giriş belgelerini 16 Kasım 2011 Çarşamba tarihinden itibaren ''http://ais.osym.gov.tr'' adresinden edinebilecek. Konuya ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, ''Van'da ALES'e 3 bin 767, KPDS'ye ise bin 626 aday girecek. Bu adaylar istedikleri taktirde sınava girecekleri sınav merkezini değiştirebilecek'' dedi. -ALES için SMS ve e-posta gönderilecek- Öte yandan, 2011-ALES Sonbahar Dönemi sınavı ise 27 Kasım Pazar günü yapılacak. Van'da yaşanan son deprem felaketi nedeniyle bu sınav merkezinde sınava alınacak adaylara başka sınav merkezlerinde sınava girme fırsatı vermek amacıyla adaylara ''e-posta ve SMS'' mesajı gönderilecek. Van sınav merkezinde 2011-ALES Sonbahar Dönemi sınavına girmesi olası olan adaylardan Van merkezde sınava girmek istemeyenler, ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek Van dışındaki tüm illerdeki, KKTC-Lefkoşa ile Kırgızistan-Bişkek'teki sınav merkezlerinden birisini seçebilecek. 2011-ALES Sonbahar Dönemi Sınava Giriş Belgeleri 17 Kasım Perşembe gününden itibaren ''http://ais.osym.gov.tr'' adresinden edinilebilecek. -KPDS sınava giriş belgesinin edinilmesi- Sınava katılacak adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, TC Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden edinecek. Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacak. Şifresi olmayan adayların, nüfus cüzdanı ya da pasaportlarıyla Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı şifrelerini edinmeleri gerekiyor. Adaylar sınav sonuçlarını da ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.