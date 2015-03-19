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ÖSYM'den 'sorular çalındı mı?' haberlerine 'Çanakkale' savunması

'Bizimle uğraşacağınıza Çanakkale Savaşı'yla ilgili gurur dolu manşetler atın'

19 Mart 2015 10:42

ÖSYM Başkanlığı, geçen pazar yapılan YGS’nin ardından sınav güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle soru kitapçıklarının dışarı çıkartıldığı, bazı adayların sınavda kopya çektiğine yönelik iddiaları, garip bir açıklamayla yalanladı. İddiaları ‘kuraldışı paylaşım’ olarak niteyen ÖSYM’nin açıklamasında, Çanakkale Savaşı’yla ilgili gurur dolu manşetler atmak yerine ÖSYM’yi manşet yapan gazeteleri ‘şiddetle kınıyoruz’ denildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Dünya tarihini değiştiren milli başarı, ‘Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında gurur dolu manşetler yerine spekülasyon ve sansasyonel haber arayışlarına girenlerin, bu başarılara imza atan ÖSYM’nin 2 milyon 46 bin adayın katıldığı, 15 Mart 2015 Pazar günü yapılan ve sınavdan sonra sınav salonundan soru kitapçığını çalarak bir sayfasının görüntüsünü sosyal medyada paylaşan bir veya birkaç adayın yapmış olduğu kural dışı paylaşımlardan ‘ÖSYM adına başarısızlık’ çıkarma ve asılsız bir iddiayı gerçekmiş gibi manşet yapma anlayışı ve sorumsuzluğunu şiddetle kınamaktan başka söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Sorunsuz bir biçimde başarı ile tamamlanmış olan 2015-YGS hakkında paylaşılan iddiaların tamamı asılsız olup adayları endişeye sevk edecek herhangi bir durum söz konusu değildir.”

 

‘Kriz toplantısı yapılmadı’

 

ÖSYM Başkanlığı’nca dün yapılan ikinci açıklamada da önceki gün kurumda herhangi bir “kriz” toplantısının yapılmadığı ifade edildi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Kurumumuzda herhangi bir kriz veya kriz toplantısı söz konusu değildir. bilgisi verildi.

 

‘Yeter bu gençliği torpile kurban etmek’

 

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ÖSYM Başkanlığı tarafından YGS hakkında yapılan açıklamaya değindi. Vural, şöyle konuştu: “Vatan için canını veren gençlerin olduğu bir günde, ÖSYM Başkanı, YGS sınavıyla ilgili ‘Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında gurur dolu manşetler yerine spekülasyon ve sansasyonel haber anlayışına giriyor’ demek suretiyle büyük bir gaflet ya. Orada canını verdi o çocuklar, burada geleceklerin çalınmasına karşılık görmezden mi gelinsin bunlar. Yeter artık bu gençliğimizi torpillere kurban etmek.”

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