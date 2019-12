-ÖSYM'DEN SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - ÖSYM'den yapılan soru kitapçığı açıklamasında, ''Bu soru kitapçığı sınava giren hiç bir adaya verilmemiştir'' denildi. ÖSYM'nin İnternet sayfasında konuyla ilgili yer alan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Basında 'YGS'de Gizli Şifre' başlığı ile yer alan kitapçık, ÖSYM'nin sınav sonrasında basına vermek ve internet sitesinden duyurmak üzere hazırlanmış, ana soru kitapçığından türetilmiş, tek bir soru kitapçığıdır. Bu soru kitapçığının herhangi bir adaya verilmesi söz konusu olmadığından, doğru cevabın bulunduğu yer değiştirilmeden sadece yanlış cevap seçeneklerinin yerleri değiştirilmiştir. Bu soru kitapçığı sınava giren hiç bir adaya verilmemiştir. ÖSYM, Şubat 2011'den itibaren gerçekleştirdiği tüm sınavlarda 'adaya özgü soru kitapçığı' hazırlayarak pek çok haksızlığın önüne geçmiştir. Adaya Özgü Soru Kitapçığı uygulamasında tüm adaylar için hazırlanmış olan toplam soru, ana konu alanları ile sınırlı kalmak üzere, her bir aday için rastgele seçilmiş farklı sıraya konulmaktadır. Buna ilave olarak her sorunun doğru cevabı da her bir adayın soru kitapçığında yine rastgele biçimde bir şıka atanmaktadır. Madde analizine imkan tanımak üzere yanlış seçeneklerin de yerleri değiştirilmektedir. Bu sayede her bir adayın soru kitapçığı 'tek bir tane' olarak basılmaktadır. Bugüne kadar yapılan üç sınavda da bu gerçekleştirilmiştir.'' -''BASINIMIZIN DAHA HASSAS DAVRANMASI BEKLENİR''- Açıklamada, 27 Mart 2011 günü yapılan (2011-YGS) Yükseköğretime Geçiş Sınavında da 'adaya özgü soru kitapçığı' basıldığı ve aday sayısı kadar soru kitapçığı dağıtıldığı vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi: ''Sınav sonrasında, soru kitapçıkları ve cevap kağıtları güvenli biçimde toplanmış ve Merkezimizde cevap kağıtların görüntülenmesi ve okunması işlemleri sürdürülmektedir. Önümüzdeki günlerde her bir adaya, kendisine verilen soru kitapçığı ve kendi cevap kağıdının görüntüsüne internet üzerinden erişim imkanı verileceğinden, tüm adaylarda bu ya da buna benzer bir soru kitapçığının kullanılmadığı görülecektir. Daha önceki duyurularda da belirtildiği gibi, kamuoyunu derinden etkileyecek bu ve benzeri konularda basınımızın daha hassas davranması beklenir. Bu gibi durumlarda kamuoyu ÖSYM'nin internet sitesinden duyurduğu bilgilere itibar etmelidir.''