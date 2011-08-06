ÖSYM’den son günde bile skandal

T24 - Skandallarla gündemden düşmeyen ÖSYM, üniversiteye yerleştirmede tercihlerin bitimine 27 dakika kala Cüneyt Mutlu isimli bir adaya SMS’le orta öğretim başarı puanını yanlış hesapladığını bildirdi. Bunun üzerine Mutlu, sıralamada bir anda 3893 adayın önüne geçti.



Sınav sürecinde şifre skandalına imza atan ÖSYM, tercih döneminde de skandala imza attı.



Milyonlarca öğrenciye yüksek öğrenimin kapılarını açan LYS’de önce şifreli soru skandalı ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise puanların yanlış hesaplandığı belirlendi. Bütün bu skandallar yaşanırken sınav sonuçları belli oldu ve öğrenciler üniversite tercihlerine başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada tercihler 5 Ağustos 2011 tarihinde saat 17:00’de bitecekti. Ancak skandalla başlayan süreç yine skandal ile bitti.



Vatan gazetesinin konuyla ilgili haberine göre; ÖSYM son dakika golü ile dün bazı öğrencilere puanlarının yanlış hesaplandığını cep telefonu mesajı ile iletti. Gönderilen cep telefonu mesajında tercih süresinin de gece 23.59’a kadar uzatıldığı bildirildi. İşte bu mesajı alanlardan biri 19 yaşındaki Cüneyt Mutlu’ydu.



Işıklar Askeri Hava Lisesi mezunu olan Mutlu, hedef olarak kendine ilk 2 bini belirlemişti. Ancak sınav sonuçları geldiğinde hedefinden uzaklaştığını gördü. Özellikle tıp alanında eğitim almak isteyen Mutlu, MF3 türünde aldığı 511 puan ile ancak Türkiye 9 bin 418’incisi olabilmişti. Bu puanı ile de Doğu Anadolu’daki tıp fakültelerini seçebiliyordu. Mühendislikte ise hayali olan Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerin yanına bile yaklaşamıyordu.



Mutlu olayı şöyle anlattı:



“Sınavda hesapladığım ham puanı almıştım ama okul puanım tahminimden düşük gelmişti. Askeri lise olduğu için farklı bir uygulama yapıldığını düşünerek, hayal kırıklığı içinde tercihimi yaptım.



“Tercih süresinin dolduğu 17:00’ye 27 dakika kala cep telefonuma gelen mesaj ile şaşırdım. Mesejda ‘Orta öğretim başarı puanınızda değişiklik olmuştur, sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilir, tercihlerinizde değişiklik yapmak isterseniz http://ais.osym.gov.tr. adresinden bugün saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz.’ deniyordu. Önce şaka olduğunu düşündüm. Belki arkadaşlarım işletiyordu. Sonra mesajın geldiği telefon numarasını kontrol ettim. Numara ÖSYM’ye aitti. Hemen internet sitesine girip puanımı kontrol ettim. Yükselmişti.



İlk sonuca göre Türkiye 9 bin 418’incisi olmuştum. Şimdi ise neredeyse 4 bin kişiyi geçmiş ve Türkiye 5 bin 525’incisi olmuşum. 511 olan puanım ise 523’e yükselmişti. Benim için son dakika süpriziydi. Yeni puanlara göre artık istediğim mühendisliği seçebilicektim. Örneğin önceden Kocaeli Üniversitesi’ndeki mühendislikleri seçebilirken bu sonuca göre Boğaziçi İnşaat ya da İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’ne gidebilecek puana sahibim artık. Şu an sevinçten uçuyorum, kaderim değişti. Ancak üzücü olan şu, ben 4 bin kişiyi geçtim. Arada benim puanım yüzünden binlerce kişinin sıralaması değişti. Maalesef onların bu durumdan haberi yok.



Tercih sıralamasına 25 Temmuz’da başladım. İnsanın kaderini belirleyen konu olduğu için çok dikkatli hareket ederek sıralamamı yaptım. Ancak mesaj ile herşey değişti. Şimdi sıralama yapmak için uğraşıyorum. Tıp mı olsun mühendislik mi arada kaldım. Eğer benim cep telefonum kapalı olsaydı bana ulaşamayacaklar ve hayatım alt üst olacaktı. Daha önce bildirmeleri gerekirdi.”



Işıklar Askeri Lisesi mezunu olan 19 yaşındaki Cüneyt Mutlu, dün akşam son dakikada gelen SMS’le hayatının değiştiğini belirterek “ÖSYM son dakikada kaderimi değiştirdi. Puanımdaki değişikliği daha sağlıklı bir yöntem ile bana bildirmeleri gerekirdi. Ya telefonum kapalı olsaydı ne olacaktı? Bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Bu da son dakika skandalı oldu” dedi.



ÖSYM’nin 21 Temmuz’da açıkladığı sonuçlara göre 19 yaşındaki Cüneyt Mutlu’nun LYS puanı MF3 türünde 511 başarı sırası ise 9.418’di. Ancak dün akşam gönderilen cep telefonu mesajın ardından Mutlu’nun puanı 523 başarı sırası ise 5.525 diye düzeltildi.