-ÖSYM'DEN SINAVLARA YENİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - ÖSYM, bugüne kadar yapılan sınavlarda alınan güvenlik tedbirlerine ek olarak bazı yeni tedbirler aldı. Buna göre, adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafından elle ve detektörle aranacak. Cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine alınmayacak. Edinilen bilgiye göre, ÖSYM yaptığı sınavlarda, bugüne kadar yapıla gelen uygulamalara ilave olarak, güvenliği daha da artırmak amacıyla bazı tedbirlerin uygulanacağı bildirildi. Alınan yeni tedbirlere göre, sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafından elle ve detektörle aranacak; cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine alınmayacak. Adaylar sınavın yapılacağı binaya, sadece sınava giriş ve kimlik belgesi, özel kimlik belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf ile alınacak. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, su ve şekerleme ÖSYM tarafından her bir aday için soru kitapçığı ile birlikte temin edilecek. Sınavın yapıldığı her bir salona 20 cm çapında bir adet duvar saati ÖSYM tarafından temin edilecek. Sınava giren adaylardan fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece Nüfus Cüzdanı ve Pasaport kabul edilecek başka hiçbir kimlik belgesi kabul edilmeyecek. Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi yanında olmayan aday kesinlikle sınav binalarına alınmayacak. -SADECE ''BİNA SINAV SORUMLUSU''NDA CEP TELEFONU OLACAK- Sınavdan önce tüm sınav yapılacak binalar güvenlik güçleri ve bina sınav görevlileri tarafından detaylı biçimde aranacak ve bina içinde bulunan her türlü cep telefonu ve kablosuz iletişim aracı sınav güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde etkisiz hale getirilecek. Sınav süresince, sınav binasında Bina Sınav Sorumlusu dışında hiç kimsede cep telefonu ve iletişim aracı bulunmayacak. Sınav başladıktan sonra, sınavın toplam süresinin 3/4'ü kadar zaman geçmeden (toplam süresi 120 dakika olan sınavda 90 dakika geçmeden) ve son 15 dakika içerisinde adaylar sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacak. Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacak. Sınav salonundan dışarıya çıkan aday sınav salonuna kesinlikle geri alınmayacak. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar bu durumlarını geçerli sağlık kurulu raporu ile ÖSYM'ye bildirecekler ve kendilerinin özel bir sınav binasında sınava alınmalarını talep edebilecekler. Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemli olduğu uyarısında da bulunuldu.