-ÖSYM'DEN SINAVA GİRİŞ KİMLİK BELGESİ AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların ertelenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile Önlisans/Ortaöğretim düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS), adreslerine gönderilen eski tarihli Sınava Giriş Kimlik Belgeleri ile gireceklerinden bu belgelerini dikkatle saklamaları gerektiği bildirildi. Açıklamada, 18-19 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan TUS ve 26 Eylül tarihinde yapılması planlanan Ortaöğretim/Önlisans KPSS'nin sınav merkezlerine göre aday atamalarının yapıldığı anımsatılarak, Sınava Giriş ve Kimlik Belgelerinin adaylara postalama işlemlerinin tamamlanmış bulunduğu kaydedildi. Sınav tarihleri ertelenen TUS ve KPSS'nin uygulanacağı yeni tarihlerinin kesinlik kazandığında adayların sınav yeri atamasının yeniden yapılmayacağının altının çizildiği açıklamada, ''Yeni bir Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar ertelenen bu iki sınava, adreslerinde gönderilen eski tarihli Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri ile gireceklerinden bu belgelerin dikkatle saklanması gerekmektedir'' ifadesine yer verildi.