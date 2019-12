-ÖSYM'DEN SINAV AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 31 Ekim 2010'da yapılan KPSS Lisans-Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili yapılan inceleme sonucunda gerek hatalı olduğu iddia edilen sorularla ilgili gerekse testin tamamıyla ilgili herhangi bir hata bulunmadığının bir kez daha tespit edildiği, bu nedenle, herhangi bir sorunun iptalini gerektiren durumun söz konusu olmadığını bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınavın bireysel bir eylem, sonucunun da kişisel bilgi niteliğinde olduğu belirtilerek, kişisel bilgilerin korunmasının, ÖSYM'nin sorumluluğu olduğu kaydedildi. Sonuçların şifreli olarak açıklanmasının, ÖSYM tarafından yapılması gerekli bir uygulama olarak görüldüğü, ancak teknolojik altyapı iyileştirilerek, KPSS Lisans-Eğitim Bilimleri sınavı sonuçlarının kişisel şifreler ile erişilebilir hale getirildiği vurgulandı. Açıklamada, ÖSYM'nin bundan sonraki tüm sınav sonuçlarını da benzer biçimde, kişisel şifreler kullanılarak adaylara duyuracağı bildirildi. ÖSYM'nin yaptığı sınavların ertesinde bazı soruların hatalı olduğu söylentisinin basında yer aldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu doğrultuda, her türlü resmi ya da gayri resmi bilgi ÖSYM tarafından ciddi olarak ele alınmakta ve gerek soru yazarları gerek bilimsel denetçiler tarafından yeniden değerlendirilmektedir. KPSS Lisans-Eğitim Bilimleri sınavında da bu uygulama yapılmıştır. KPSS Eğitim Bilimleri Testi, Program Geliştirme, Öğretim Metodları, Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik olmak üzere alt alanlara ait sorulardan oluşan bir bütündür. ÖSYM'nin tüm sınavlarında olduğu gibi bu sınavda da, hem soru hazırlama hem de değerlendirme aşamalarında çeşitli ve kapsamlı teknik çalışmalar yapılmıştır. Bütün bunların sonucunda sorularla ilgili bir soruna rastlanmamıştır. Olağan değerlendirme sürecinde bir sorunla karşılaşılmamasına rağmen, Program Geliştirme ile Öğretim Metodları alt testleriyle ilgili medyada yer alan iddialar üzerine uzmanlar grubu ikinci ve detaylı bir inceleme gerçekleştirmiş ve bu inceleme sonucunda gerek hatalı olduğu iddia edilen sorularla ilgili gerekse testin tamamıyla ilgili herhangi bir hata bulunmadığı bir kez daha tespit edilmiştir. Bu nedenle, herhangi bir sorunun iptalini gerektiren bir durum söz konusu değildir. Gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmenlerin atanması sürecindeki sınavın gerçekleştirilmesi, ÖSYM olarak diğer tüm sınavlarda olduğu gibi azami kurumsal titizliğin gösterildiği bir süreçtir.'' -SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ- Açıklamada, KPSS Lisans-Eğitim Bilimleri sınavının nasıl değerlendirildiğine dair açıklamaların sınav kılavuzunda açık biçimde ifade edildiği belirtilerek, her bir sınavın ortalama ve standart sapmaları farklı oluştuğundan, aynı sayıda net yapanların farklı sonuç almalarının doğal olduğuna işaret edildi. Öğretmen atamalarında kullanılan puanın, Genel Yetenek Testi'nin yüzde 30, Genel Kültür Testi'nin yüzde 30 ve Eğitim Bilimleri Testi'nin yüzde 40 ağırlığı kullanılarak ağırlıklı standart puan olarak hesaplandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''31 Ekim 2010'da yapılan sınavın test ortalaması 64,536 olmasına karşılık, 10 Temmuz 2010'da yapılan ancak iptal edilen sınavın test ortalaması 61,388 olarak gerçekleşmiştir. Her sınav kendi içinde standardize edildiğinden, ortalamanın yükselmesi aynı netlerle puanın düşmesi sonucunu doğurur. Ancak, tüm kitle kendi içinde standardize edilerek puan hesaplanmaktadır. Bu yüzden, herhangi bir haksızlık söz konusu değildir. Adaylar, sınav sonucunda aldıkları puanı ve sınava katılan adaylar arasında kaçıncı olduklarını kişisel şifrelerini kullanarak öğrenebilmektedirler.'' ÖSYM'nin açıklamasında, son yıllarda gelişen internet üzerinden iletişim teknolojileri ve çevre sorumluluğu nedeniyle, 31 Ekim 2010'da yapılan KPSS Lisans-Eğitim Bilimleri sınavı da dahil olmak üzere yapılan tüm sınavların sonuçlarının internet üzerinden duyurulacağı, ayrıca bir Sınav Sonuç Belgesi basılmayacağı ve adaylara posta yoluyla Sınav Sonuç Belgesi gönderilmeyeceği bildirildi. Açıklamada, sınav sonuçlarının, adaylara ve ilgili kurumlara elektronik olarak iletileceği duyuruldu.