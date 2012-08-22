ÖSYM'den rektörlere: Prof. Demir'in kayınpederi vefat etmiştir

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tüm üniversite rektörlerine ve mütevelli heyet üyelerine "ÖSYM Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Demir'in kayınpederi vefat etmiştir" şeklinde mesaj attı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in kayınpederi Abdurrahim Sağlam'ın hayatını yitirmesini bütün üniversitelerin mütevelli heyet üyeleri ile rektörlerine e mail aracılığıyla duyurdu.

Bir üniversitenin rektörü mesajı alınca şaşırdığını söyleyerek, şunları anlattı: "Bu mesajdan daha şaşıtıcı olan bir başka mesajı hatırladım. O da eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın oğlunun sünnet düğününün duyurulmasıydı. O zaman da hepimize sünnet düğünün yeri ve zamanın belirtildiği mesaj gelmişti. Gerekeni yapmış, hediyelerimizi yollamıştık. ÖSYM Başkanı'ın kayındereninin ölüm haberi gelince de 'Ne yapmamız isteniyor' dedim. Mesaj atsak yeterli olur herhalde" dedi.



Başsağlığı konusuyla gitti



"Başsağlığı" konu başlığıyla rektör ve mütevelli heyet üyelerine ulaşan e mail şöyle: "ÖSYM Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Demir'in kayınpederi vefat etmiştir, Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. ÖSYM."