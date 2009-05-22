ÖSYM'den ÖSS adaylarına uyarılar

ÖSS 14 Haziran 2009, YDS de 21 Haziran 2009 pazar günü yapılacak.



Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) adıyla 2010 yılında uygulanmaya başlanacak iki aşamalı sisteme geçmeden önce gerçekleştirilecek son ÖSS 14 Haziran 2009, YDS de 21 Haziran 2009 pazar günü yapılacak. 2009-ÖSS'ye 1 milyon 349 bin 782 aday girecek. Bu adaylardan 32 bin 45'i YDS'ye katılacak.



Sınava girerken yanlarında bulundurmaları gereken sınava giriş ve kimlik belgeleri adayların adreslerine postalanıyor. Özel kağıda basılmış bu belgede adayların sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgileri ile fotoğrafları yer alıyor.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, yaptığı açıklamada, sınava giriş ve kimlik belgelerinin yarısına yakınının adayların adreslerine postalandığını, postalama işlemlerinin birkaç gün içinde tamamlanacağını bildirdi. Yarımağan, ''Adaylar postadaki gecikmelerden dolayı telaşlanmasınlar, bazen gecikebilir. Biz sadece sınavın olduğu hafta yeni belge çıkarma işlemini yapıyoruz. Ondan önce bu tip talepleri karşılamıyoruz'' dedi.



Adaylardan bu belgeleri ''özenle saklamalarını'' isteyen Yarımağan, ''Bu belgelerin üzerinde fotoğraf var. Katlayıp ceplerine koyup veya buruşturup fotoğrafları tanınmayacak hale getirmesinler'' uyarısında bulundu.



Yarımağan, sınava giriş belgesi olmadan kesinlikle sınava girilemeyeceğini vurguladı.



Kılavuzdaki uyarı



Öte yandan, ÖSS kılavuzunda da adaylar, sınava gelirken bu belgeyi mutlaka yanlarında bulundurmaları ve yıpranmaması için özen göstermeleri konusunda uyarılıyor. 2009-ÖSS'ye giriş ve kimlik belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faks metni ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacak. Bir aday, ÖSS sınava giriş ve kimlik belgesinin aslı olmadığı halde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış bile olsa, adayın sınavı geçersiz sayılacak.



Adayların, sınava girerken bu belgenin yanı sıra kimliği açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Söz konusu iki belgeyi yanında bulundurmayan bir aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun sınava alınmayacak.



ÖSS ve YDS sınava giriş ve kimlik belgesi ellerine geçmeyen veya belgesini kaybedenler, sınav merkezi yöneticiliklerinden, sınavın gerçekleştirileceği hafta 3 TL ödeyerek yenisini çıkarabilecek.



