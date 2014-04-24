ÖSYM'den LYS uyarısı: Adaylar tüm sınavlara girsin

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ), başvuruları devam eden 2014-LYS sınavları için öğrencileri uyararak, ''Yeni açılacak programlar, puan türlerinde oluşabilecek değişiklikler vb. durumlar nedeniyle farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için, adayların 2014-LYS’lerin tamamında sınava girmeleri yararlarına olacaktır.'' dedi. Turizm fakültesi için değişiklik yapıldığını belirten ÖSYM, ''adaylar başvurularını internette kontrol etsin'' diye de uyardı.

CHA’da yer alan habere göre, ÖSYM, başvuruları devam eden 2014-LYS sınavlarıyla ilgili adayları uyaran bir açıklama yaptı. Açıklamada, 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında 23 Mart 2014 tarihinde Merkezimiz tarafından yapılan 2014 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS ) sonuçlarına göre YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adayların isterlerse Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuru yapabilecekleri belirtildi. LYS sınav başvurularının 30 Mart’ta sona ereceği ifade edilen açıklamada, “Başvuru süresi uzatılmayacaktır.” denildi. Açıklamada şunlar yer aldı:

"Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile 2013-2014 öğretim yılında öğrenci alımı durdurulan Eğitim Fakültelerinin aşağıda yer alan ortaöğretim alan öğretmenliği programlarına, programların karşısında belirtilen puan türlerinde, 2014-2015 öğretim yılından itibaren Yükseköğretim Genel Kurulunun 17/04/2014 tarihli kararı ile öğrenci alınacaktır. 2014-ÖSYS’de bu programlara tercihlerinde yer vermek isteyen adayların puanlarının hesaplanabilmesi için ilgili LYS’lere girmesi zorunludur. Adayların girmek istedikleri LYS’leri belirlerken bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir."

2014-ÖSYS’de öğrenci alınacak ortaöğretim alan öğretmenliği programlarının puan türleri ise şöyle sıralandı:

Biyoloji Öğretmenliği MF-2

Coğrafya Öğretmenliği TS-1

Felsefe Grubu Öğretmenliği TM-3

FizikÖğretmenliği MF-2

Kimya Öğretmenliği YGS-2

Matematik Öğretmenliği MF-1

Tarih Öğretmenliği TS-2

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2

Turizm fakültesi için değişiklik

2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda YGS puan türü ile öğrenci alacağı duyurulan Turizm Fakültelerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları (M.T.O.K.) için kontenjan ayrılan programlarına, 2014-ÖSYS’de Yükseköğretim Kurulunun yeni kararı doğrultusunda programların genel kontenjanına ait LYS puanı ile öğrenci alınacaktır. 2014-ÖSYS’de bu programlara tercihlerinde yer vermek isteyen adayların da puanlarının hesaplanabilmesi için ilgili LYS’lere girmesi zorunludur. Adayların girmek istedikleri LYS’leri belirlerken bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.

Açıklamada, Turizm Fakültesi programları ve puan türleri şöyle:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) TS-1

Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) TS-2

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) TM-1

Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) TM-1

Başvuru yapan adaylar istemeleri halinde diğer türlere de başvurabilecek

Açıklamada, LYS başvurularını tamamlamış adayların da istedikleri takdirde girmek istedikleri LYS için sınav ücretini yatırarak ilgili LYS başvurularını başvuru süresi içinde yapabilecekleri kaydedildi.

'Adaylar başvurularını internette kontrol etsin'

Açıklamada, adayların, bireysel olarak İnternet aracılığıyla veya bir başvuru merkezi aracılığıyla sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra LYS başvuru bilgilerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol etmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinmeleri önerildi.