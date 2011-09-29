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Yaşam

ÖSYM'den kayıt tarihi açıklaması ANKARA (A.A)

29 Eylül 2011 00:58

-ÖSYM'den kayıt tarihi açıklaması ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuç belgelerindeki kayıt tarihlerinin ilgili üniversitelerden alındığını, kayıt tarihlerini ÖSYM'nin belirlemediği, üniversitelerin ÖSYM'ye bildirdiği tarihlerin sonuç belgesine yazıldığını bildirdi.  ÖSYM, bugün bazı internet sitelerinde yer alan ''bir adayın sonuç belgesinde yanlış kayıt tarihi yazıldığı için kazandığı halde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıramadığı'' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.  ÖSYM'nin açıklamasında şunlar kaydedildi: ''ÖSYM, sonuç belgelerindeki kayıt tarihlerini ilgili üniversitelerden almaktadır. Üniversitelerin ÖSYM'ye bildirdiği tarihler sonuç belgesine yazılmaktadır. Dolayısıyla haberlerde iddia edildiği gibi kurumumuzun bir hatası söz konusu değildir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültelerine yerleşen ve kayıt yaptıramayan adayların kayıtlarını 17-27 Ekim 2011 tarihleri arasında yapma kararı almıştır. İlgili öğrencilere konuyla ilgili açıklamayı Açık Öğretim Fakültesi yapacaktır.''

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