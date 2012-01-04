-ÖSYM'den görme ve işitme engelliler için özel kılavuz -ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir: -''ÖSYS kılavuzu, uzman kişilerce hem görme hem işitme engelliler için hazırlandı. Kılavuzu sesli ve görüntülü olarak ÖSYM'nin internet sitesinde yayınladık. Bu bir ilk'' -''Bu hizmeti hem KPSS hem de ÖMSS kılavuzlarında devam ettireceğiz'' ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Hande İlbeyi Canca - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunun, uzman kişilerce hem görme hem işitme engelliler için hazırlandığını belirterek, ''Kılavuzu sesli ve görüntülü olarak ÖSYM'nin internet sitesinde yayınladık. Bu bir ilk'' dedi. Demir, geçen sene YGS'ye bine yakın görme, 500'e yakın işitme engelli adayın girdiğini belirterek, bu adayların kendilerine yönelik kılavuz okumak veya dinlemek istediğini söyledi. Görme ve işitme engelli adaylara verilen hizmeti iyileştirme adına yeni bir çalışma başlattıklarını bildiren Demir, bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine gittiklerini dile getirdi. Demir, ÖSYS kılavuzunun uzman kişilerce görme engelli adaylar için sesli, işitme engelli adaylar için ise işaret dilinde video görüntüsü olarak hazırlandığını kaydetti. Kılavuzun sesli ve görüntülü olarak ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandığını bildiren Demir, ''Bu bir ilk'' dedi. -''KPSS ve ÖMSS'de de olacak''- Bu hizmeti hem Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hem de Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) kılavuzlarında devam ettireceklerinin altını çizen Demir, bu uygulamaya ÖSYM'nin karar verdiğini, sivil toplum kuruluşlarının da bundan çok büyük heyecan duyduğunu ve destek olduğunu kaydetti. YGS'ye başvuracak özürlü adaylardan ''tekerlekli sandalyeyle sınava girmek isteyenlerin'' bu talebi başvuru formunda belirtmelerinin istendiğinin anımsatılması üzerine Demir, şunları söyledi: ''Geçmiş yıllarda şunu görüyoruz. Sınav esnasında, gerek sınav görevlilerinin ya da adayın anne, babalarının, tekerlekli sandalyeyle adayı sınav binasının ikinci, üçüncü katına taşıdığını görüyorduk. Bu ciddi anlamda bizi rahatsız ediyor. Bu tür olayların olmaması için bize sağlıklı bilgi gelirse aday 'tekerlekli sandalyeyle girmek istiyorum' derse biz onu asansörün, rampanın olduğu bir salonda sınava almak istiyoruz.'' (HİL-EAY)