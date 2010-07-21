ÖSYM'den bir hata daha

T24 - Daha önce ÖSYS kılavuzundaki 49 programda yanlışlık yapıldığını duyuran ÖSYM, bir hata daha yapıldığını açıkladı. Kılavuzdaki son hata ''Y-MF-4 Puan Türünde Alanında Başarı Sırası'' değerinde.

ÖSYM, ÖSYS kılavuzunda bir hata yapıldığını daha açıkladı.

ÖSYM'den 15-20 Temmuz tarihlerinde adayların internetten öğrendikleri 2010-LYS sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Y-MF-4 Puan Türünde Alanında Başarı Sırası değerinin yanlış olduğu belirlenmiştir. Y-MF-4 puanıyla (alanında) tercih yapacak adaylar doğru başarı sıralarını 21 Temmuz 2010 tarihinden itibaren internetten öğrenebilirler. Sonuç belgesinde Y-MF-4 başarı sırasının (alanında) doğru değeri yer alacaktır.''

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav kılavzunda 49 programda hata yapıldığını açıklamıştı.

Yanlışlığın “küçük bir unutkanlıktan kaynaklandığını” söyleylen Yarımağan, kılavuzda iki sayfada değişiklik yapıldığını söylemişti.





