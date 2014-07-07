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ÖSYM'den Atatürk'süz KPSS'ye açıklama

ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda Atatürk ilke ve inkılaplarından 10 test sorusu yöneltilmiş olmasının, kılavuza aykırı olduğunun kabulünün mümkün olmadığını açıkladı

07 Temmuz 2014 23:46

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesindeki duyuruda, bugün bazı basın organlarında 5 Temmuz sabah oturumunda uygulanan 2014-KPSS lisans sınavının genel yetenek ve genel kültür testi kısmında kılavuzda belirtilen müfredata uyulmadığı ve Atatürk ilke ve inkılaplarından az sayıda soru yöneltildiği iddialarına yer verildiği bildirildi.

KPSS'de sorulacak testlerin kapsamları ve ağırlıklarının Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri gereğince Devlet Personel Başkanlığı ile belirlendiği ifade edilen duyuruda, müfredat diye bahsedilen "test kapsamları" ile bir test içindeki test konuları ve ağırlıklarının, kaynağını doğrudan kanun veya yönetmelikten değil Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM tarafından yapılan çalışmadan aldığı kaydedildi.

İddia edildiği gibi bir mevzuat hükmüne aykırılıktan bahsetme imkanının bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Diğer taraftan bahsi geçen sınavın genel kültür kısmının tarih testleri ağırlığı yaklaşık yüzde 45 olup bunun yaklaşık yüzde 5'i Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki Türk devletlerinden, yaklaşık yüzde 15'inin Osmanlı devletinden, yaklaşık yüzde 20'sinin Atatürk ilke ve inkılaplarından, yaklaşık yüzde 5'inin ise çağdaş Türk ve dünya tarihinden sorulması öngörülmüş, bu değerlere tekabül eden Atatürk ilke ve inkılaplarından 10 soru yöneltilmiştir. Sınav kılavuzunda da oranların yaklaşık değerler olduğu açıkça belirtilmiş olup her yıl bu soru adedi 10-14 arası oluşmakta. Bu sınavda da Atatürk ilke ve inkılaplarından 10 test sorusu yöneltilmiş olmasının kılavuza aykırı olduğunu kabul etmek mümkün değil."

 

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