Atatürk, bu yılki KPSS’ye giremedi

KPSS sınavında her yıl sorulan Atatürk İlke ve İnkılapları’na dair sorulara bu yılki sınavda yer verilmemesi dikkat çekti
İş arayan binlerce gencin en büyük umudu olan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) lisans mezunları için düzenlenen oturumu Cumartesi günü (5 Temmuz 2014) yapıldı. Yaklaşık 2 milyon kişinin girdiği sınavda ilginç bir detay dikkat çekti. Her yıl sınavın tarih bölümünde Atatürk ilke ve inkılaplarına dair sorular yer alıyordu. Ancak dün yapılan sınavda Atatürk’e ilişkin tek bir soru bile yöneltilmedi. Bu konudaki tepkilerini Twitter’dan paylaşan bazı kullanıcılar, “Biz zaten Atatürk’ü KPSS’den öğrenmedik” yorumu yaptı.
Erdoğan önerdi, sınavda çıktı
Sınavda dikkat çeken bir diğer nokta ise Falih Rıfkı Atay’ın, Zeytindağı isimli eseriyle ilgili sorulan soruydu. Başbakan Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı grup toplantısında “Ortadoğu’yu anlatıyor” diyerek gençlere bu kitabı okumalarını tavsiye etmişti. Erdoğan, konuşması sırasında eserin yazarını da karıştırıp “Yakup Kadri Karaosmanoğlu” demiş, ancak daha sonra hatasını düzeltmişti.
Gençler isyan etti
Sınavda gençleri isyan ettiren bir diğer olay ise sıkı güvenlik önlemleri oldu. 2010 yılında sınav sorularının çalındığının ortaya çıkmasının ardından artırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde bu yıl da sınav salonlarına metal hiçbir eşya sokulmadı. Hatta adaylardan kol saati, kemer, tel toka gibi eşyalarını bile çıkarmaları istendi. Adaylar ise arama noktalarındaki sıkı kontrole tepki gösterdi.