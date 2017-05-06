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Eğitim

ÖSYM'den ALES adaylarına '09.45' uyarısı

"Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacak"

06 Mayıs 2017 20:34

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın (7 Mayıs 2017) yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

12 Mart’ta yapılan Yükseköğretime Girişi Sınavı’nda (YGS) çok sayıda öğrenci, kapıların 9.45’te kapatılması nedeniyle sınava girememişti. 


ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ALES ilkbahar dönemi sınavının yarın 10.00'da başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:

"Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır."

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