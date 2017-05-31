ÖSYM'den adaylara uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adaylara, kurumun "osym.gov.tr" kurumsal internet sitesi dışında "gov.tr" uzantılı olmayan hiçbir taklit adrese giriş yapmamaları ve kimlik bilgilerini paylaşmamaları uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli adaylar, osym.gov.tr adresli kurumsal internet sitemiz olup, gov.tr uzantılı olmayan hiçbir taklit adrese giriş yapmayınız, itibar etmeyiniz ve kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız." ifadeleri kullanıldı.