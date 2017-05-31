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Eğitim

ÖSYM'den adaylara uyarı

ÖSYM adayları, kurumun osym.gov.tr adresli internet sitesi dışında "gov.tr" uzantılı olmayan hiçbir taklit adrese giriş yapmamaları ve kimlik bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyardı

31 Mayıs 2017 22:22

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adaylara, kurumun "osym.gov.tr" kurumsal internet sitesi dışında "gov.tr" uzantılı olmayan hiçbir taklit adrese giriş yapmamaları ve kimlik bilgilerini paylaşmamaları uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli adaylar, osym.gov.tr adresli kurumsal internet sitemiz olup, gov.tr uzantılı olmayan hiçbir taklit adrese giriş yapmayınız, itibar etmeyiniz ve kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız." ifadeleri kullanıldı.

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