-ÖSYM'DEN ADAYLARA "KODLAMA" UYARISI ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) her adaya her test için farklı soru kitapçığı dağıtılacağından adayların soru kitapçık numarasını cevap kağıtlarına doğru kodlamaları konusunda uyarıda bulundu. ÖSYM'nin internet sayfasından yapılan açıklamada, Yabancı Dil Sınavı LYS-5 dışındaki LYS'lerde birden fazla soru kitapçığı kullanılacağı anımsatıldı. Her adaya her test için farklı soru kitapçığı dağıtılacağından, adayların öncelikli olarak kendilerine verilen soru kitapçık numarasını cevap kağıtlarına doğru kodlamaları gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: ''Soru kitapçığı numarası kodlanmamış, yanlış ya da eksik kodlanmış cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacağından, adayların cevap kağıtlarına kodlamayı doğru yapmaları, doğru yaptıklarını salon görevlilerine teyit ettirmeleri, cevap kağıdı ve soru kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara salon görevlilerinin imzalarını almaları gerekmektedir.''