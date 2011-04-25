-ÖSYM'DEN ADAYLARA "ALES" POSTASI İZMİR (A.A) - 25.04.2011 - İzmir'de, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde giren adayların soru kitapçıklarındaki basım hatası nedeniyle ÖSYM'nin adaylara elektronik posta gönderdiği öğrenildi. Adaylardan Olcay Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM'den kendilerine elektronik postayla açıklama gönderildiğini, metinde kitapçıkların değerlendirileceğinin belirtildiğini ifade ederek, ancak kendilerinin sınavın iptal edilmesini istediğini söyledi. Sınavdan boş cevap kağıdı vererek çıktığını aktaran Polat, sınavın tekrarlanmaması halinde hukuki yola başvuracağını ifade etti. ÖSYM'nin adaylara gönderdiği elektronik posta metni şöyle: ''Sevgili 2011-ALES İlkbahar Dönemi Adayı, 24 Nisan 2011 günü yapılan sınavda size verilen soru kitapçığında basım hatası olduğu tespit edilerek, bilgisi bana iletildi. Size verilmiş olan soru kitapçığı ÖSYM'ye eriştiğinde kitapçıklarınız incelenecek ve sizlerin mağdur olmaması için ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek gereken işlem yapılacaktır. Başarı dileklerimle, Prof. Dr. Ali Demir'' -SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE GRUP KURULDU- Sınava girenlerden Yasemin Erkan, doktora yapmak için sınava başvurduğunu, sınavda soru kitapçığının eksik ve hatalı olduğunu, yedek kitapçığın sayısı yetmediği için kendisine verilmediğini, emeklerinin ''boşa gittiğini'' söyledi. ÖSYM'nin 'sınava kitapçıkları yüzünden katılamayanların sınavlarının gerekiyorsa yönetim kurulu kararı ile yenilenebileceği'' açıklamasını hatırlatan Erkan, açıklamadaki ''gerekiyorsa'' sözüne anlam veremediklerini, mağduriyetlerinin ortada olduğunu, açıklamanın tatmin edici olmadığını belirtti. Erkan, ''Ben Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeniyim. YGS'ye giren öğrencilerimin moralini, motivasyonunu artırmaya çalışırken kendim mağdur oldum'' dedi. Kaç adayın soru kitapçığında benzer durumun yaşandığını bilmediklerini kaydeden Erkan, ''Eğer sayımız çok büyük değilse sınavın iptal edilmesi yanlış olur. Ama sadece bizim sınavımızı yenilemeleri de yanlış. Nasıl adaletli bir çözüm bulacaklarını merak ediyorum'' diye konuştu. Erkan, bir sosyal paylaşım sitesinde ''2011 ALES İlkbahar Skandalı'' adıyla grup oluşturduklarını ifade ederek, ''sınav mağdurlarını burada toplamak, ortak karar alıp, ortak hareket etmek istediklerini'' söyledi. Erkan, ÖSYM'ye maddi ve manevi tazminat davası açmayı düşündüğünü sözlerine ekledi. -EĞİTİM SENDİKALARI TEPKİLİ- Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Abdullah Tunalı, Eğitim-Sen şubeleri adına yaptığı açıklamada, uzun süredir sınava dayalı eğitim sistemini çöktüğünü belirttiklerini, ALES'te yaşanan eksik ve hatalı kitapçık ile yedek kitapçıkların yetersizliği olayının da bunu bir kez daha gösterdiğini savundu. Daha önce KPSS ve YGS sınavlarıyla ilgili de sıkıntılı şeylerin yaşandığını kaydeden Tunalı, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve hesap vermeleri gerektiğini ifade etti. Tunalı, sınav sisteminin SBS'den YGS'ye, KPSS'den ALES'e her aşamasındaki sınavların sınava girenlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini aktararak, ''Sınav sistemi ticari hayata döndü. Dershaneler, kurslar. Sınavların kendisine güven kalmadı. Ayrıca sınavlarda başarılı olan adaylar da güven bunalımı yaşıyor. Hem bireyin ruh sağlığı, hem de toplumun güveni sınavlar nedeniyle olumsuzluklar yaşıyor'' diye konuştu. Türk Eğitim-Sen İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Adnan Sarısayın da ''iktidarın ÖSYM'yi temize çıkartmaktan vazgeçmesi gerektiğini'' belirterek, ''(Tatmin oldum) açıklamaları öğrenci ve velileri tatmin etmiyor, milletin tatmin olması gerek'' dedi. KPSS ve YGS'den sonra ALES'e girenlerin de mağdur olduğunu kaydeden Sarısayın, sınavlara olan güvenin ortadan kalktığını iddia etti. Sarısayın, ÖSYM yönetiminin istifa etmesi gerektiğini ifade etti.