ÖSYM'den 420 liralık KPSS ücretine indirim

ÖSYM KPSS başvuru ücretlerinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Yeni ücretlerin KPSS Alan Bilgisi sınav başvurularının başlayacağı 27 Mart 2017 tarihinden önce adaylara duyurulacağı açıklandı.

Sosyal medya üzerinden de eleştirilerini dile getiren adaylar ücretlerin çok fazla olduğundan yakınmıştı. Konuyla ilgili açıklama ÖSYM'den geldi.

ÖusSYM, dün 2017 KPSS kılavuzunda kamuoyuna açıklanan test bazlı ücretlendirme konunun Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirileceği, yeni ücretlerin KPSS Alan Bilgisi sınav başvurularının başlayacağı 27 Mart 2017 tarihinden önce adaylara duyurulacağı bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılına kadar her biri beşer testten oluşan, kaç teste cevap verdiğine bakılmaksızın adaylara aynı kitapçığın verilip aynı süre tanınarak iki oturum şeklinde yapılan KPSS alan bilgisi sınavlarının bu yönüyle her zaman eleştirildiği, adaylar ve sınav görevlileri tarafından sürekli şikayet konusu edildiği anımsatıldı.



Açıklamada, 2017 yılı itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat değişikliği ile söz konusu eleştirilerin de göz önünde bulundurularak, KPSS alan bilgisi sınavlarında birçok iyileştirme yapıldığı vurgulanarak, ekonometri testinin ağırlıklı olduğu puan türünün, kurumlar tarafından kullanılmaması nedeniyle sınav kapsamından çıkarıldığı, geri kalan dokuz testin hepsinden belirli pay alan puan türlerinin sadeleştirilerek en fazla beş alan testine katılmayı gerektiren yeni puan türlerinin belirlendiği bildirildi.