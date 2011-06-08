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Yaşam

ÖSYM'DEN 4 ADAYA LYS İZNİ ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 14:54

-ÖSYM'DEN 4 ADAYA LYS İZNİ ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) ait cevap kağıtları ÖSYM'ye ulaşmayan dört adayın, olası bir hak kaybına uğramamaları için LYS'ye girmelerine izin verileceği bildirildi. ÖSYM, 27 Mart 2011 tarihinde yapılan YGS'ye, Diyarbakır'da aynı salonda giren dört adayın cevap kağıtlarının, ÖSYM'ye ulaşmadığının tespit edildiğini açıkladı.  Açıklamada, cevap kağıtlarının ÖSYM'ye ulaşmadığı tespit edilen bu adaylara puan verilmesinin söz konusu olmadığı ifade edilerek, ''Adayların durumu incelenmekte olup olası bir hak kaybına yol açmamak amacıyla, adayların LYS'ye girmelerine izin verilmiştir. İncelemeler sonucunda, ÖSYM Yönetim Kurulunun adaylar hakkında vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır'' denildi.

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