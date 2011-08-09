-ÖSYM'DEN "PUAN DÜŞÜRDÜ" İDDİASINA YANIT ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), ÖSYM'nin ''puan düşürdüğü'' iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, ''İncelemeler sonucunda, adayın gazete ile paylaştığı evrakın sistemimiz üzerinden alınan orijinal belge olmadığı anlaşılmıştır'' denildi. ÖSYM'nin açıklamasında, bugün bir gazetede, ''ÖSYM Bir Kalemde 236 Bin Düşürdü'' başlıklı haberin yer aldığı anımsatılarak, haberde ''bir adayın daha önce 403.717 olarak açıklanan YGS-2 puanının, LYS sonuç belgesinde 243.717'ye, başarı sırasının da 40 binincilikten 276 bininciliğe düşürüldüğünün'' öne sürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''İddia olarak bile verilmeyip kesin bir hükümle kaleme alınan haberle ilgili gerekli inceleme ve görüşmeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda adayın gazete ile paylaştığı evrakın, sistemimiz üzerinden alınan orijinal belge olmadığı anlaşılmıştır. Adayın elindeki belgede yer alan doğru ve yanlış sayılar hesaplandığında YGS-2 puanının 371.878 çıkması gerekir. Oysa evrakta 403.717 olarak görünmektedir. Aynı durum sadece YGS-2 için değil, diğer puan türleri için de geçerlidir. Buna göre; YGS-1 379.878, YGS-3 386.395, YGS-4 375.300, YGS-5 393.900, YGS-6 392.424 olmalıdır.'' -''YANITLADIĞI SORU SAYISI ELİNDEKİ BELGE İLE ÖRTÜŞMÜYOR''- Açıklamada, bir diğer hususun da adayın yanıtladığı soru sayısının elindeki belge ile örtüşmemesi olduğu ifade edilerek, ''YGS sonuç belgesine göre aday fen bilimleri testinden 25 doğru, 10 yanlış olmak üzere toplam 35 soru yanıtlamış görülmektedir. Oysa cevap anahtarına bakıldığında adayın 14 doğru, 13 yanlış olmak üzere toplam 27 soru yaptığı görülecektir'' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, adaya ait 2011 YGS cevap kağıdı görüntüsü, ÖSYM'nin YGS sonuç belgesi, orijinal olmayan sonuç belgesi ve adaya ait ÖSYM'nin LYS sonuç belgesine de yer verildi.