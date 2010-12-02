-ÖSYM'DEN "PAKETLİ" ÖNLEM ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11-12 Aralıkta yapılacak Sohbahar dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (TUS) başlamak üzere artık sınavlarda soru kitapçıklarını adaylara paketler içinde verecek. ÖSYM, KPSS'de soruların sızdırıldığı iddialarının ardından aldığı olağanüstü güvenlik önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Ertelenen sınavlardan biri olan ve 11-12 Aralıkta yapılacak TUS'ta adaylar yeni bir uygulamayla karşılaşacak. TUS'ta her bir adaya ait soru kitapçığı matbaada tek tek özel olarak paketlenecek ve sınav başladığında her adaya paketi açılmamış bir adet soru kitapçığı paketi verilecek. Bu paket adayın kendisi tarafından açılacak. Adaylar kendilerine açılmış bir paket verilmek istenirse bunu kabul etmeyecek ve salon başkanından açılmamış bir paket talep edecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, abirine yaptığı açıklamada, güvenlik önlemleri çerçevesinde ''paketli soru kitapçığı'' uygulamasını bu sene TUS'ta yapacaklarını belirtti. Uygulamayı diğer sınavlara da yaygınlaştıracaklarını söyleyen Demir, ''2011'den itibaren bütün sınavlarda soru kitapçıkları ayrı ayrı paketlerin içinde adaylara verilecek'' dedi. Bu arada ÖSYM TUS'a girecek adaylara da güvenlik önlemleri konusunda yeniden uyardı. Daha önce uygulanan sınavlar için duyurulan güvenlik önlemlerinin bu sınavda da devam edeceğini vurgulayan ÖSYM, adaylar sınava gelirken yanlarında içecekleri suyu şeffaf şişe içinde getirebileceklerini bildirdi. Ayrıca adaylardan, sınav binalarına alınırken kimlik kontrolleri sırasında fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı veya pasaport istenecek. Sürücü belgesi, kurum kimlik belgesi de dahil başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu ibraz etmeyen aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak, sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak.