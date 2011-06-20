-ÖSYM'DEN "LYS" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) Matematik, Yabancı Dil ve Sosyal Bilimler sınavlarının sorunsuz tamamlandığını bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, Matematik (LYS-1), Yabancı Dil (LYS-5) ve Sosyal Bilimler (LYS-4) sınavlarının, 18-19 Haziran 2011 tarihlerinde 81 il merkeziyle Lefkoşa'da gerçekleştirildiği anımsatıldı. Açıklamada, ''ÖSYM'nin kamuoyuna duyurduğu tüm sınav güvenliğini artırıcı tedbirler bu sınavlarda da uygulanmış ve sınavlar sorunsuz olarak tamamlanmıştır'' ifadelerine yer verildi. Sınavların ana soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yarın saat 13.00'te ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yayımlanacağı belirtilen açıklamada, sınavların sorunsuz gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ÖSYM çalışanlarına, sınav görevlilerine, emniyet güçlerine ve adaylara teşekkür edildi.