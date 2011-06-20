T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÖSYM'DEN "LYS" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

20 Haziran 2011 20:36

-ÖSYM'DEN "LYS" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) Matematik, Yabancı Dil ve Sosyal Bilimler sınavlarının sorunsuz tamamlandığını bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, Matematik (LYS-1), Yabancı Dil (LYS-5) ve Sosyal Bilimler (LYS-4) sınavlarının, 18-19 Haziran 2011 tarihlerinde 81 il merkeziyle Lefkoşa'da gerçekleştirildiği anımsatıldı. Açıklamada, ''ÖSYM'nin kamuoyuna duyurduğu tüm sınav güvenliğini artırıcı tedbirler bu sınavlarda da uygulanmış ve sınavlar sorunsuz olarak tamamlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.   Sınavların ana soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yarın saat 13.00'te ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yayımlanacağı belirtilen açıklamada, sınavların sorunsuz gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ÖSYM çalışanlarına, sınav görevlilerine, emniyet güçlerine ve adaylara teşekkür edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24