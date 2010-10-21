-ÖSYM'DEN "GÜVENLİK" İLANI ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yapacağı sınavlarla ilgili alınan güvenlik önlemlerini, gazetelere verdiği ilanla duyurdu. İlanda, kurumun yapacağı sınavlarda bugüne kadar yapılagelen uygulamalara ek olarak güvenliği daha da artırmak amacıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi. İlana göre, sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafından elle ve dedektörle aranacak. Cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine alınmayacak. Adaylar, sınavın yapılacağı binaya sadece ilgili sınava ait sınava giriş ve kimlik belgesi, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ile girebilecek. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar bu belgeler dışında herhangi bir eşyalarını sınav binalarına getirmeyecekler. -DUVAR SAATLERİ DE ÖSYM'DEN- Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, su ve şekerleme her bir aday için soru kitapçığıyla birlikte ÖSYM tarafından verilecek. ÖSYM, sınavın yapıldığı her bir salona bir adet duvar saati de koyacak. Sınava giren adaylardan fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaport geçerli istenecek. Bunun dışında hiçbir özel kimlik belgesi kabul edilmeyecek. İlgili sınava ait sınava giriş ve kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport ile bir fotoğrafı yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacak. Sınavdan önce, tüm sınav yapılacak binalar emniyet görevlileri ve bina sınav görevlileri tarafından detaylı biçimde aranacak ve bina içinde bulunan her türlü cep telefonu ve kablosuz iletişim aracı sınav güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde etkisiz hale getirilecek. Sınav süresince sınav binasında emniyet görevlileri ve bina sınav sorumlusu dışında hiç kimsede cep telefonu ve herhangi bir iletişim aracı bulunmayacak. Sınav başladıktan sonra sınavın toplam süresinin dörtte üçü kadar zaman geçmeden (toplam süresi 120 dakika olan sınavda 90 dakika geçmeden) ve son 15 dakika içerisinde adaylar sınav salonundan dışarıya çıkamayacaklar. Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacak. Her ne sebeple olursa olsun sınav salonundan dışarıya çıkan aday sınav salonuna kesinlikle geri alınmayacak. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar bu durumlarını geçerli sağlık kurulu raporu ile ÖSYM'ye bildirecekler ve kendilerinin özel bir sınav binasında sınava alınmalarını talep edebilecekler. Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri için zorunlu tutuluyor. -ERTELENEN SINAVLAR- ÖSYM, Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle ertelediği veya iptal ettiği sınavların tarihlerini de gazete ilanıyla duyurdu. Buna göre, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 24 Ekim, KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Ekim, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans sınavı 28 Kasım, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sonbahar dönemi) 5 Aralık, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (sonbahar dönemi) 11-12 Aralık, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (sonbahar dönemi) 19 Aralık, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (sonbahar dönemi) 26 Aralıkta gerçekleştirilecek.