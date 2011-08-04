-ÖSYM'DEN "BLOK YANLIŞ" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2011-KPSS'ye katılan 920 bin 168 adaydan 40'a yakınının ''blok yanlış'' iddiasıyla ÖSYM'ye başvurduğunu belirterek, blok yanlış iddialarının incelendiğini ve asılsız olduğunun anlaşıldığını bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Son günlerde, bazı basın yayın organlarında 'KPSS'de blok yanlış şüphesi, KPPS'de eksik net iddiası' başlıklarıyla çeşitli haberlerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu haberlerde, cevap kağıtlarıyla cevap anahtarlarını karşılaştıran adaylardan bazılarının, yanlışlarının blok halde geldiğini tespit ettikleri ifade edilmekte, hatta haberlerde kesin hüküm veren bir dille 'olayın ÖSYM'nin sonuçları açıklamasıyla ortaya çıktığı' söylenmektedir. Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. KPSS 2011'e giren aday sayısı 920 bin 168'dir. Blok yanlış iddiasıyla şu ana kadar Başkanlığımıza başvuran aday ise 40'a yakındır. ÖSYM, gerek internette iddialarını yayınlayan iddia sahibi adayların, gerekse de konuyla ilgili şu ana kadar Başkanlığımıza başvuran adayların soru kitapçıklarını fiili olarak incelemiştir. İnceleme sonucunda iddialarının asılsız olduğu anlaşılmıştır. Adayların sınav heyecanı ile bazı cevaplarını hatırlamamasını son derece olağan karşılıyor, ancak asılsız bu iddiaların kamuoyunda bir infiale neden olmaması için yukarıdaki açıklamayı bilginize ve dikkatinize sunuyoruz.'' Bazı adaylar, sonuçları bir hafta önce açıklanan 2011-KPSS'de yanlış yanıtlarının beklediklerinden fazla geldiğini ve yanlış soruların blok halde yer aldığını iddia etmişler ve bu iddialarını internet ortamında da dile getirmişlerdi.